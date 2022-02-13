Türk Oyun Sektörü Belgesel Serisi 'Yayıncılar' Bölümüyle Karşınızda

Disket Kutusu kanalında yayınlanan Türk Oyun Sektörü, üçüncü bölümü olan 'Yayıncılar' ile izleyicileriyle buluştu. Ayrıntılar haberimizde.

Prodüksiyonu SaveButonu ekibi tarafından yürütülen belgesel serisinde uzun bir sürenin ardından yeni bölüm yayına girdi. Bu bölümde amacımız yayıncılık dünyasının şaşalı ve gösterişli dünyasına, magazin yönüyle değil de sektörel olarak bakabilmekti. Belgesel birçok önemli sorunun da yanıtlarını aramaktaydı. Peki kimleri izledik bu bölümde?

Tuna "PintiPanda" Akşen, Beril "Berylvenus" Sergün, Orhun Kayaalp, Batuhan Bozkan gibi işinde iyi yayıncılar kameramızın karşısına geçtiler. Ancak yalnızca onlar da değil! Ege Orkun Kuş, Yusuf Can Aplak ve Gizem Boztaş Özkan da sorularımızı yanıtladı. Misafirlerimize hem çok izlenmenin getirilerini, hem de tutunamayışın yoruculuklarını sorma şansı yakalamış olduk böylece. İzlemek isteyenler için bölümü paylaşıp diğer ayrıntılara geçelim.

Neden bu kadar gecikti?

Sezonun bir önceki bölümünün Ekim 2021'de çıktığını düşününce yeni videonun epey geç geldiği de ortaya çıkıyor. Peki sebebi neydi bu durumun? Elbette Twitch'de yaşanan para aklama fiyaskoları elbette. Hangi yayıncıya mikrofonumuzu uzatacağımızı bilemez olduk ve stratejimizi yeniden belirlemek istedik. Sonuçta bu bölüm yıllar sonra da izlendiğinde içimiz rahat olabilmeli değil mi? Ayrıca videoyu sonuna kadar izleyenler için bu süreci kısaca özetlediğimizi de belirtelim. Yine de daha çok detay merak edenler aşağından konuyu anlattığımız yazımızı okuyabilirler.

Temiz Twitch Olayı Nedir?

Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere! Sağlıcakla kalın.

SaveButonu - Gamegar