Türk otomotivciler Sırbistan'da iş fırsatlarını görüştü

20.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:36

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a sektörel ticaret heyeti gezisi düzenledi.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar'ın da katılımıyla 17-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen gezide 15 Türk otomotiv firmasından temsilciler yer aldı.

Türkiye'nin otomotiv pazarındaki gücünü artırmak amacıyla gerçekleştirilen programda, Sırbistanlı ithalatçı ve toptancı firmalar ile Türk firmaların temsilcileri ikili iş görüşmesi yapma imkanı buldu.

Türk otomotiv endüstrisi açısından nispeten küçük bir pazar konumunda bulunmasına rağmen son yıllarda motorlu araç üretimi artış eğiliminde olan Sırbistan, 1 milyar doları tedarik sanayi olmak üzere 1,8 milyar dolarlık toplam otomotiv ithalatı yapıyor. Sırbistan pazarında İtalya, Almanya, Polonya, Çekya ve Fransa gibi ülkelerle rekabet eden Türkiye'nin, bu ülkeye giderek artan bir otomotiv ihracatı bulunuyor. İki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması dolayısıyla gümrük vergisiz ihracat yapma avantajının karşılıklı ticaret potansiyelinin açığa çıkarması ve firmaların pazar paylarını artırması bekleniyor.

Otomotiv endüstrisinin Sırbistan'a ihracatı 2018 yılında, bir önceki seneye göre yüzde 28 artışla 105 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ülkeye ihracatta en büyük payı tedarik sanayi alırken, son dönemde binek otomobillerin payı da giderek artıyor.

Kaynak: AA