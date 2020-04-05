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Organize Sanayi Bölgesi, Koronavirüs, Ekonomi

Türk otomotiv tedarik sanayisinde iş ve motivasyon kaybı yükseldi

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, koronavirüs salgını sebebiyle Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) ortalama elektrik tüketiminin günlük 1,5 milyon kilovatsaatten 0,6 milyon kilovatsaate yüzde 60...

05.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:06
Türk otomotiv tedarik sanayisinde iş ve motivasyon kaybı yükseldi

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, koronavirüs salgını sebebiyle Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) ortalama elektrik tüketiminin günlük 1,5 milyon kilovatsaatten 0,6 milyon kilovatsaate yüzde 60 azaldığını belirterek, "Elektrik tüketimi gibi böylesine somut bir verinin dramatik düşüşü ortada olunca, durumun vahameti çok daha açık görülüyor." ifadesini kullandı.

Kanca, Kısa Çalışma Ödeneği'nin 3 ayla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Koronavirüsün etkisi 3 ay içinde sona erse bile, etkilerinin en az 1 yıl süreceğini öngörüyoruz. Ayrıca, kısa süreli çalışma ödeneği gerçekten de özelikle mavi yakalılar için çok önemli bir destek olmasına rağmen, beyaz yakalı çalışanlara yeterli olmamaktadır. Bu sebeple beyaz yakalı çalışanlarımızın da yaşam standartlarının minimumunu karşılayabilmeleri için Kısa Çalışma Ödeneği'nde brüt asgari ücret bedelini net olarak 1,5 değil 3 katına çıkarmak doğru olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TAYSAD'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedarik sanayisine olan etkileri artarak devam ediyor.

Kovid-19 salgını, birçok sektörü durma noktasına getirdiği gibi, 200 binin üzerinde istihdam yaratan otomotiv sektörünün tedarik zincirini de derinden etkiledi. 460'a yakın üyesi ile TAYSAD, salgının sektör üzerindeki etkilerini ve şirketlerin yaşadığı problemleri gözler önüne sermek için düzenlendiği anket çalışmasının ikincisini gerçekleştirdi.

Kısa çalışma desteğine yönelik ihtiyaç en az üç ay daha sürecek

TAYSAD üyelerinin katıldığı anket, salgının tedarik sanayi üzerindeki etkilerinin artarak devam ettiğini, krizin olumsuz sonuçlarının 2-3 ay daha süreceğini, sektördeki karamsar bakış açısının yükselişe geçtiğini gösterdi.

İlk anketi ile salgının otomotiv tedarik sanayindeki 100 bin çalışanı etkilediğini gözler önüne seren TAYSAD'ın ikinci anketinde ise sektördeki iş ve motivasyon kaybının da yükselişe geçtiği ortaya çıktı. İlk ankette tedarik sanayicilerinin yüzde 63'ü İŞKUR Çalışma Ödeneği'ne başvururken, bu oran ikinci ankette artarak yüzde 75'e çıktı.

Yeni anket, üyelerin kısa çalışma desteğine ihtiyaçlarının en az 3 ay daha devam edeceğini ortaya koyarken, iş ve ciro kaybının üyeler arasında halen en büyük problem olduğunu ortaya koydu.

İlk ankette, bir sonraki hafta işleri komple durduracaklarını belirten üyelerin oranı yüzde 24 olarak belirtilirken, ikinci ankette ise bu oran yüzde 35'e yükseldi. Ayrıca üyeler, 20 Nisan sonrasında komple duruşun azalacağı görüşünde olduklarını belirtti.

Ankete göre, salgının etkilerinin artmasına paralel olarak sektördeki iş ve motivasyon kaybı da yükselişe geçti. Ayrıca ilk ankette tedarik sanayicilerinin yüzde 63'ü "İstikrar Kalkanı" kapsamında açıklanan İŞKUR Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu belirtirken, söz konusu oran son ankette yüzde 75'e çıktı. Ankete göre kısa çalışma desteğine yönelik ihtiyacın en az üç ay daha devam edeceği belirlendi.

İlk ankette, bir sonraki hafta işleri komple durduracaklarını belirten üyelerin oranı yüzde 24 olarak belirtilirken, ikinci ankette ise bu oran yüzde 35'e yükseldi. Kısmi çalışma gerçekleştirecek olanların benzer seviyelerde, yüzde 50'lerde seyrettiği görüldü. Ayrıca üyeler, 20 Nisan sonrasında ise komple duruşun azalacağı görüşünde olduklarını açıkladı.

Üretim hacmi düşecek

TAYSAD üyeleri ankette, bu hafta ortalama yüzde 41 kapasite kullanım oranı ile çalışacağını belirtti. Kapasite kullanım oranının mayıs ayının ilk haftasında yüzde 60 seviyelerine çıkması bekleniyor. İlk ankette katılımcıların yüzde 58'i salgının etkilerinin 8-10 hafta ve daha uzun süreceğini tahmin ettiklerini belirtirken, bu oran ikinci ankette yüzde 65'e yükseldi.

Anketin sonuçları, tedarik sektördeki karamsar tablonun ilk ankete göre daha fazla belirginleştiğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 58'i nisan sonunda nakit sıkışıklığı yaşanmayacağını düşünürken, yüzde 88'i de nakit sıkışıklığına karşı önlem aldıklarını açıkladı. Böylece araştırma nisan sonuna kadar tedarikçilerin yüzde 42'sinin nakit sıkışıklığı yaşayacağını gözler önüne serdi.

Katılımcılar, sorunların başında yüzde 92 ile iş ve ciro kaybının geldiğini vurgularken, yüzde 46 ile ithalatın gerilemesi ikinci sorun olarak belirtti. Tedarikçi teslimat problemleri de yüzde 46 ile diğer önemli bir sıkıntı olarak belirlendi. Yüzde 87'lik büyük bir kısım ise 23-29 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre siparişlerin azaldığını ifade etti. Alacak tahsilatında sorun yaşandığını belirtenlerin oranı ise yüzde 35 oldu.

-Tedarik sanayisi koruyucu ekipman üretimi hazırlığında

Ankette, otomotiv tedarik sanayisinin salgının etkilerine karşı toplum sağlığını korumak amacıyla fedakarca çalışan sağlık sektörüne yardımcı olmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlere de yer verildi.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 17'si maske, solunum cihazı, sterilizasyon kabini, tulum, ventilatör, maske için plastik 3D üretimi, kapı açma aparatı, solunum cihazı hortumu gibi koruyucu ekipman üretimi konusunda girişimleri olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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