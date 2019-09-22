Türk otomotiv firmaları Automechanika Johannesburg'a katıldı

22.09.2019 12:35

Türkiye için önemli alternatif pazarlardan biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen fuara katılan Türk otomotiv firmaları, ana sanayi firmaları ile bağlantı kurarak, kısa ve orta vadede iş birliği çalışmaları gerçekleştirdi.