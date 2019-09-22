Türk otomotiv firmaları Automechanika Johannesburg'a katıldı
Türkiye için önemli alternatif pazarlardan biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen fuara katılan Türk otomotiv firmaları, ana sanayi firmaları ile bağlantı kurarak, kısa ve orta vadede iş birliği çalışmaları gerçekleştirdi.
22.09.2019 12:35
Türkiye için önemli alternatif pazarlardan biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen fuara katılan Türk otomotiv firmaları, ana sanayi firmaları ile bağlantı kurarak, kısa ve orta vadede iş birliği çalışmaları gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com