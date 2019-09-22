Türk otomotiv firmaları Automechanika Johannesburg'a katıldı

22.09.2019 11:52

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) üyesi 11 firma, tedarik sanayi alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından olan Güney Afrika'da "Automechanika Johannesburg 2019 Fuarı"na katıldı.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, Johannesburg kentinde 18-21 Eylül'de düzenlenen fuarda firmalar, üretim ve onarım sistemlerine dair son teknoloji ürünlerini sergiledi.

Çeşitli ülkelerden 10 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırladığı belirtilen ve 600 firmanın katılımıyla 33 bin metrekare alanda gerçekleştirilen fuarda, OİB de bilgilendirme standı ile yer alarak sektörün faaliyetleri ve endüstriye yönelik devlet destekleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Özgün tasarımlı, katma değeri yüksek, ileri teknolojili ürünler üretip ihraç etme hedefiyle yoluna devam eden Türk otomotiv firmaları, fuarda ana sanayi firmaları ile bağlantı kurarak, kısa ve orta vadede iş birliği çalışmaları gerçekleştirdi.

"Türkiye için önemli alternatif pazarlardan biri"

Türk otomotiv endüstrisi 2 milyon adetlik üretim kapasitesi ve 1,5 milyon adetlik üretimi, 30 milyar doları aşkın ihracat rakamı ile Türkiye ekonomisine en güçlü katkıyı yapan sektörler arasında yer alıyor.

Ana sanayide Avrupa'nın beşinci büyük üreticisi olan Türkiye, ticari araçlarda Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi konumunda bulunuyor.

Co-designer yetkinliğine sahip global platform olarak birden fazla ülkede üretim projelerinin parçası olabilen bir yapıya sahip olan Türkiye, dev markalar için en stratejik parçaların üreticisi olarak yılda 11 milyar dolarlık tedarik endüstrisi ihracatına imza atıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD ve Japonya ile önemli dış ticaret ortakları olan, gerek mevcut yatırımları gerekse yerli üretimi destek amaçlı ithalatta koruma politikası uygulayan Güney Afrika Cumhuriyeti, aradaki uzaklığa ve AB dışındaki ülkelere yüksek gümrük vergisi uygulamasına rağmen Türkiye için önemli alternatif pazarlardan biri olarak görülüyor.

Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır lider sektörü olan ve bu yıl 32 milyar dolar ihracat hedefleyen otomotiv sektörünün Güney Afrika Cumhuriyeti'ne otomotiv ihracatı, 2018 yılında 117 milyon dolar seviyesinde olmuştu.

Kaynak: AA