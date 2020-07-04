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Türk otomotiv devi yurtdışı işbirliklerini sürdürüyor

Türk otomotiv devi Karsan, Almanya'da BMW fabrika personelinin taşıma operasyonlarını gerçekleştiren Stanglmeier şirketinin tercihi olduğunu duyurdu.

Türk otomotiv devi yurtdışı işbirliklerini sürdürüyor
04.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:33

Türk otomotiv devi Karsan, Almanya'da BMW fabrika personelinin taşıma operasyonlarını gerçekleştiren Stanglmeier şirketinin tercihi olduğunu duyurdu. Karsan'ın Almanya bayisi tarafından gerçekleşen teslimatla bir adet Jest EV, dünyaca ünlü Alman otomotiv üreticisi BMW'nin Münih'teki tesis kampüsü içerisinde personel taşınmasında kullanılmaya başlandı.

Türkiye'nin yerli ticari araç üreticisi Karsan, Almanya'da personel taşımacılığı alanında hizmet veren Stanglmeier şirketine bir adet Jest Electric aracını teslim etti. Karsan'ın Almanya bayisi Quantron tarafından gerçekleşen teslimatla Jest EV, dünyaca ünlü Alman otomotiv üreticisi BMW'nin Münih'teki tesisi içerisinde, personel taşınmasında kullanılmak üzere tercih edildi. Stanglmeier şirketinden ilgili yetkililere araçla ilgili teknik ve sürüş eğitimlerinin de Karsan bayisi tarafından verilmesinin ardından Jest EV, elektrikli yapısıyla BMW fabrikası içerisinde çevreci taşıma operasyonlarına başladı.

Kompakt ve elektrikli

Yapılan bilgilendirmede; 6 metrelik alçak tabanlı Jest Electric; 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km'ye kadar menzile sahip araç; enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

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