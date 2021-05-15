Türk ordusundan İdlib'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım
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Türk ordusundan İdlib'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım

Türk ordusundan İdlib'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İdlib'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli bölgede ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

İdlib'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli bölgede ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Bahar Kalkanı bölgesinde kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, İdlib'deki yardımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türk askeri, bölgede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı. - ANKARA

Türk ordusundan İdlib'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım
Türk ordusundan İdlib'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım
Türk ordusundan İdlib'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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