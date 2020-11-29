Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
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Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

29.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:38
Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Katıldığı bir televizyon programında 'Türk ordusu satılmış.' diyen 27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nin 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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