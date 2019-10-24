24.10.2019 22:18

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile kendi sınırlarının yanı sıra Avrupa ve NATO'nun sınırlarını da güvenli hale getirmeye çalıştığını belirterek, "Bu nedenle Türkiye'yi eleştirmek yerine NATO ile AB'nin yapması gerekeni yapan Türk ordusuna teşekkür etmeleri gerekiyor." dedi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Avrupa Evi'nde "Avrupa'nın sorunları ve Türkiye'nin dahil olma süreci" konulu bir ders veren Kaymakcı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na dair de katılımcılara bilgi verdi.

AB'nin en etkili politikasının genişleme politikası olduğunu belirten Kaymakcı, son zamanlarda yeni üyelerin AB'ye girmesi engellendiği için bu politikanın da etkisini kaybetmeye başladığını söyledi.

Kaymakcı, "Batı Balkan" teriminin suni bir terim olduğunu ve amacının Türkiye'yi Güneydoğu Avrupa'dan soyutlamak, bu bölgede yer alan altı ülkeye vurgu yapmak olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin de bir Balkan ülkesi olduğunun altını çizdi.

Küresel bir sorun haline gelen düzensiz göçlere de değinen Kaymakcı, Türkiye'nin düzensiz göçlerin önüne geçmeye çalıştığını ve bu göçlerin kaynağı olan ülkelerde istikrarı sağlamak istediğini dile getirdi.

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı sahada tek başına mücadele ettiğine dikkati çeken Kaymakcı, Türk askerlerinin "Kürtleri öldürdüğü" ve "DEAŞ'ın elini güçlendirecek bir ortam yarattığı" şeklindeki asılsız iddiaları da yalanladı.

Kaymakcı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile kendi sınırlarının yanı sıra Avrupa ve NATO'nun sınırlarını da güvenli hale getirmeye çalıştığını belirterek, "Bu nedenle Türkiye'yi eleştirmek yerine NATO ile AB'nin yapması gerekeni yapan Türk ordusuna teşekkür etmeleri gerekiyor." dedi.

Dışişleri bakan Yardımcısı Kaymakcı, Zagreb'deki temasları kapsamında ayrıca Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman'la da görüştü.

Kaynak: AA