Türk Ordusu Yerleşimlerimizi Hedef Almadı"

İDLİB/ Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden arındırdığı Dayr Savvan köyü sakinleri, operasyon sırasında köydeki yerleşim yerlerinin ve sivillerin hedef alınmadığını anlattı.

TSK ve ÖSO, Kilis'in karşısına düşen Suriye topraklarındaki Dayr Savvan köyünü 20 Şubat'ta kurtarmıştı.

Köyde mayın temizleme çalışmaları sürerken, AA muhabirleri köy sakinleri ile görüştü.

Çiftiçi Ebu Zeyn, "Operasyon sırasında evlerimizi terk etmedik. Kaçan komşular da yavaş yavaş dönmeye başladı." dedi.

Subhi Muhammed de, TSK ile ÖSO'nun harekatının sadece terör örgütünün mevzi ve hendeklerini hedef aldığını belirtti.

Muhammed, "Bir aydır bombardıman var ama köydeki yerleşim yerleri hedef alınmadı. Ahali köyden bombardıman sesinden korkarak kaçtı. Ama hiçbir şekilde köydeki yerleşim yerleri, evler vurulmadı. Siviller hedef alınmadı." şeklinde konuştu.



TSK ve ÖSO, harekatın başından beri Afrin bölgesinde 415 kilometrekare alan içerisinde biri belde merkezi, 73'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 101 noktayı teröristlerden temizledi.