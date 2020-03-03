Türk ordusu, Suriye'ye ait L-39 tipi savaş uçağı düşürdü
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Türk ordusu, Suriye'ye ait L-39 tipi savaş uçağı düşürdü

Milli Savunma Bakanlığı, Türk savaş uçaklarının, Suriye'ye ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

03.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:11
Türk ordusu, Suriye'ye ait L-39 tipi savaş uçağı düşürdü

, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, 'ye ait bir L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğü açıkladı.


Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk F-16 savaş uçaklarının, Şam yönetimine ait İdlib'in güneyinde düşürdüğü uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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