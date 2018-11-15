Türk Online Bilet Satış Platformu Neredennereye.com Kanadalılara Satıldı

Dünyanın önde gelen seyahat bileti rezervasyon şirketlerinden Kanadalı Busbud Inc., online bilet satış platformu Neredennereye.com'u satın aldı. Satın alma, Neredennereye.com hisselerinin tamamını kapsarken; satın alma bedeli ise açıklanmadı.

CİRONUN 100 MİLYON LİRANIN ÜZERİNE ÇIKMASI HEDEFLENİYOR

Konuya ilişkin düzenlenen toplantıda verilen bilgiye göre, Neredennereye.com bu yılın ilk 10 ayında toplam 25 milyon ziyaretçiye hizmet verirken; 2019'da bu sayının 35 milyona ulaşması, cironun da 100 milyon liranın üzerine çıkması hedefleniyor. Neredennereye.com 2015'te de Clickbus Türkiye ile gerçekleştirdiği birleşmenin bir parçası olarak 1,25 milyon euro yatırım almıştı. Şirketin daha önceki yatırımcıları arasında Rocket Internet and Ooredoo'nun oluşturduğu Asia Pasific Internet Group ile beraber Almanya merkezli Holtzbrinck Ventures ve Tengelmann Ventures da bulunuyor.

"DAHA GÜÇLÜ BİR KONUMDA OLACAĞIZ"

Satın almanın Busbud'ın uluslararası pazarlara açılma stratejisinin bir parçası olduğunu söyleyen Busbud CEO'su Louis Philippe Maurice, satın alma kararında Türkiye'nin çok güçlü yerel bir pazar olmasının yanı sıra Neredennereye.com'un güçlü büyüme rakamlarının etkili olduğunu söyledi. Maurice, Neredennereye.com'un talep tarafında 2014-2018 arasında yaklaşık yüzde 500 büyüme yakaladığına işaret ederek, "Türkiye'nin 80 milyon nüfuslu hızla büyüyen bir yerel pazarının yanında; İstanbul, Antalya, Ankara ve Kapadokya gibi önemli bölgelere hitap eden ve yıllık 35 milyon turist çeken güçlü bir turizm sektörü var. Bu nedenle Neredennereye.com ile daha güçlü bir pozisyonda olacağımıza inanıyoruz" dedi.

80 ÜLKEDEN BİLET ALINABİLECEK

Neredennereye.com Genel Müdürü Erol Demirtaş da, Türkiye'nin 2017'de 225 milyonun üzerindeki bilet satışıyla dünyanın en büyük yedinci şehirlerarası otobüs bileti pazarı olduğunu ifade ederek, Neredennereye.com'un knowhow'unun Busbud'un faaliyet gösterdiği 80'e yakın ülkede kullanacaklarını söyledi. Demirtaş, sağlanacak entegrasyon ile Neredennereye.com üzerinden 80 ülkeden 3 bin 900 firmadan TL üzerinden otobüs bileti alınabileceğini söyledi.

NEREDENNEREYE.COM 180'DEN FAZLA FİRMADAN BİLET SATIŞI YAPIYOR

Merkezi Montreal Kanada'da bulunan Busbud Inc. 80 ülke, 20 binin üzerinde şehir ve 2,3 milyon güzergahta online ve mobil platformlarda bilet satışını gerçekleştiriyor. 1999 yılında kurulan Neredennereye.com ise, 180'den fazla seyahat firmasına yönelik online bilet satış hizmeti verirken; THY, AtlasGlobal ve Anadolu Jet gibi havayolu şirketleri için de uçak bileti satışı gerçekleştiriyor. Maurice, Busbud'ın şu anda sadece şehirlerarası otobüs bileti odaklı faaliyet gösterdiğini; ancak uçak bileti satışı tecrübesi de bulunan Neredennereye.com'un satın alınması sonrasında bu alandaki fırsatları da zaman içinde değerlendirmeye alabileceklerini söyledi.