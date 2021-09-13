Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile takım arkadaşı milli okçu Yasemin Ecem Anagöz gibi geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile takım arkadaşı milli okçu Yasemin Ecem Anagöz gibi geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Topaloğlu, ulusal açık hava sezonunun son organizasyonu için geldiği Antalya'da AA muhabirine, açık hava sezonunu kapattıkları Türkiye Şampiyonası'nın aynı zamanda milli takım seçme yarışması özelliğini taşıdığını dile getirdi.

Organizasyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında iyi geçtiğini vurgulayan Topaloğlu, Türk okçularının şimdiki hedefinin Dünya Şampiyonası olduğunu aktardı.

Topaloğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın 19-26 Eylül'de ABD'de yapılacağını anımsattı.

Milli sporcuların birkaç gün sonra Dünya Şampiyonası için ABD'ye gideceğine değinen Topaloğlu, "O şampiyonayla uluslararası açık hava şampiyonası sona erecek. Kasımdan itibaren okçulukta salon faaliyetleri başlayacak." diye konuştu.

"Federasyon olarak çok başarılı bir sezon geçirdik"

Topaloğlu, Türkiye'ye tarihinde okçuluk branşında ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz'un ülkenin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Mete Gazoz ve bir diğer milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'ün 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda karışık takım kategorisinde dördüncülük elde ettiğini hatırlatan Topaloğlu, Türk sporcuların olimpiyattaki yüksek performansının ardından okçuluğa başlamak isteyenlerin sayısının arttığına işaret etti.

Türk okçuluğunda sezonun olimpiyat madalyasıyla taçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Topaloğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Federasyon olarak çok başarılı bir sezon geçirdik. Bu sezon birçok uluslararası madalyanın yanında hedefimiz olan olimpiyat madalyasını almış olduk. Bu madalyanın tüm ülkemize, okçuluk camiamıza yeni bir bakış açısı, yeni bir soluk getirdiğini hepimiz bugünlerde görüyoruz. Bu madalya Türk okçuluğunun gelişmesine çok büyük oranda katkı verecek. Her gün ailemize yeni sporcularımız katılıyor. Bizim amacımız da burada yeni Meteler, yeni Yaseminler bulmak ve onları yetiştirmek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da yine aynı başarıyı sürdürmek ve bunu geliştirmek. Umuyorum ki sporcularımız bu yolda çabayı gösterecek. Biz de kendilerine destek olmaya devam edeceğiz."

Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor

Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor

Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor

Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor
AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası

 2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti

2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ertuğrul Gazi İbrahim Altay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Kylie Jenner Ferhan Şensoy
Spor Diego Marcao Okan Buruk Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 13:00:53. #1.17#