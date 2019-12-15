Türk öğretmenlere "ilham veren" uluslararası ödül

15.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:32

Öğretmenlik mesleğine gönül veren Samsun'un Salıpazarı ilçesinde görevli Nurten Akkuş ile Ankara'da görev yapan Caner Menemencioğlu, Dubai'de aldıkları uluslararası eğitim ödüllerinin gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.

Salıpazarı ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan Akkuş, birçok ülkede temsilcilikleri bulunan ve 6 bin eğitim kurumuna danışmanlık yapan, Hindistan merkezli eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından, 50 ülkedeki 8 bin eğitimci arasından "Dünyada yılın en ilham veren öğretmeni" seçildi.

2016 yılından beri okul yöneticileri ile öğretmenlere yönelik ödül programı ve eğitim çalışmaları düzenleyen aynı kurum tarafından daha önce de "küresel öğretmen" ödülü verilen Akkuş, geçen yıl Onursal Başkanlığını eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın yaptığı Varkey Gems Vakfı tarafından "En iyi 50 öğretmen" arasında gösterilmişti.

Akkuş, "Dünyada yılın en ilham veren öğretmeni" ödülünü Dubai'de bir otelde düzenlenen törenle aldı. Aynı törende, Ankara'da Şair Abdurrahim Karakoç Ortaokulu'nda 16 yıldır teknoloji tasarım öğretmenliği yapan, aynı zamanda şarkı sözü yazan ve besteleri bulunan Menemencioğlu'na da "Türkiye'de yılın ilham veren öğretmeni" ödülü verildi.

Menemencioğlu bu ödüle, çıkardığı "3 Hece" adlı albümünün geliriyle Türkiye'de birçok okulda müzik atölyesi kurması, öğretmen-öğrenci katılımlı eğitim öğretime yönelik sanatsal faaliyetleri dolayısıyla layık görüldü.

Akkuş AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da eğitim verdiği okullarda hayata geçirdiği "Baba bana masal anlat" ve "Oyuncak kumbarası" projesinin Türkiye'de 45 ilde ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaya başladığını hatırlattı.

Çocukların ve ailelerin dünyasına etki eden bu projelerin farklı ülkelerde uygulanmasının mutluluk verici olduğuna işaret eden Akkuş, "AKS Education tarafından 8 bin öğretmen arasından 'Dünyada yılın en ilham veren öğretmeni' ödülünü ilk kez bir Türk öğretmenin alması onur verici." dedi.

Menemencioğlu ise ilk kez uluslararası bir ödül almanın sevincini yaşadığını belirterek, Türk öğretmenlerinin istediği zaman her şeyi gerçekleştirebileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA