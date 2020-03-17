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Akkuyu, Ekonomi

Türk öğrencilere Rusya'da nükleer enerji alanında yüksek lisans eğitimi fırsatı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için personel yetiştirme programı kapsamında, St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesinde (SPBPU) yüksek lisans eğitimi almak isteyen Türk öğrencilere 25 kişilik kontenjan açıldı.

17.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:14
Türk öğrencilere Rusya'da nükleer enerji alanında yüksek lisans eğitimi fırsatı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için personel yetiştirme programı kapsamında, St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesinde (SPBPU) yüksek lisans eğitimi almak isteyen Türk öğrencilere 25 kişilik kontenjan açıldı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, SPBPU, şirket tarafından başlatılan eğitim programı kapsamında, Türk üniversitelerinden mezun olanlar arasından ücretsiz yüksek lisans eğitimi için ikinci kez alım yapacak.

Eğitim kapsamında "Isı Mühendisliği" ve "Elektrik Mühendisliği" alanlarında eğitim alacak 25 öğrenci için "Nükleer Enerji ve Teknoloji", "Kimyasal Teknoloji", "Isı Mühendisliği" ve "Elektrik Mühendisliği" alanlarından lisans derecesine sahip olma şartı aranacak.

Eğitim süresi 2 yıl, eğitim dili ise İngilizce olan yüksek lisans programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) eğitim merkezinde uygulamalı eğitim programına katılacak ve 1 yıldan 3 yıla kadar staj yapacaklar.

Söz konusu öğrencilere ayda 32 bin ruble (yaklaşık 2 bin 700 lira) burs verilecek, barınma imkanı sağlanacak, eğitim süresince sağlık sigortası karşılanacak ve yılda bir defa uçak bileti ücreti ödenecek.

Adayların SPBPU öğretim üyeleriyle İngilizce gerçekleştirecekleri uzaktan canlı mülakatlar ise 20-30 Nisan'da yapılacak.

Eğitim programına başvuru yapmak isteyenlerin Akkuyu Nükleer AŞ'nin internet sayfasında yer alan elektronik formu doldurmaları yeterli olacak. Başvurular 15 Nisan'a kadar yapılabilecek.

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından 2011'de başlatılan Akkuyu NGS için personel yetiştirme programı, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında, Türk vatandaşları arasından uzmanların yetiştirilmesi ve Akkuyu Nükleer AŞ'de istihdam edilmeleri amacıyla gerçekleştiriliyor.

Şu ana kadar programı tamamlayan 143 mezun, Akkuyu Nükleer AŞ ekibine katıldı. 120'den fazla Türk öğrenci ise Uluslararası Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhl) ve SPBPU'da eğitimlerine devam ediyor.

Kaynak: AA

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