Türk öğrencilere hollanda'dan 2 kupa

07.10.2019 11:41

HOLLANDA 'NIN Leiden şehrinde düzenlenen Joost Peters Student Business Challenge 2019'da Türkiye 'yi temsil eden Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, 2 kupa kazanarak Türkiye'ye döndü.

Hogeschool Leiden, InHolland Alkmaar, Hogeschool Utrecht ile Türkiye'den yalnızca Özyeğin Üniversitesi'nin katılımıyla gerçekleşen Joost Peters Student Business Challenge 2019'da öğrenciler, gruplar halinde yeni dijital pazarlama stratejileri geliştirmek, yenilikçi fikirler ortaya koymak ve yeni iş planları oluşturmak için kıyasıya yarıştı.

Tasarım odaklı düşünme metoduyla sigorta sektörü için yeni fikirler geliştirmeyi amaç edinen, vaka ve grup çalışmaları aracılığıyla yeni fikirlerin ve modellerin arandığı yarışma bu yılki odağını Hollanda'daki sigorta sektörü olarak belirledi.

En iyi proje ödülünü alan Özyeğin Üniversitesi öğrencileri Ezgi Bilgütay, Deniz Can Köse ve Ege Oğuzhan Parlak'ın yanı sıra en iyi sunum ödülünü alan Zeynep Dirikan, Boran Ekin Doğan ve Kaan Özkan ile beraber katılan tüm öğrenciler, Türkiye ve Özyeğin Üniversitesi'ni Avrupa'da temsil ettiler. Öğrenciler Türkiye'ye 2 kupayla dönmenin mutluluğunu yaşadı.





Kaynak: DHA