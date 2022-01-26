Türk öğrencilere Çin'de nükleer enerji alanında yüksek lisans fırsatı

Türkiye'nin nükleer enerji alanında insan kaynağını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında, Çin'de yüksek lisans eğitimi görmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 19 Şubat olarak belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Çin arasında 2012'de imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde Çin'e öğrenci gönderim programları devam ediyor.

Yaklaşık 4 yıldır süren ve EUAS International ICC koordinatörlüğünde yürütülen program kapsamında, Çin'deki Harbin Mühendislik Üniversitesinde 5 öğrenci "Nükleer Enerji Bilimi ve Teknolojisi" alanında yüksek lisans yapmaya hak kazanacak.

Program, gelecekte Türkiye'nin nükleer enerji alanında söz sahibi olacak isimlerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

Konaklama imkanı ve aylık 3 bin yuan burs

Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler 3 yıl okul ücretinden muaf olacak. Başvuru ücretinin alınmayacağı yüksek lisans programında konaklama da Çin tarafından sağlanacak. Öğrencilere sağlık sigortası, Çince dil kursu, gidiş dönüş uçak bileti ve aylık 3 bin yuan burs imkanı da sağlanacak.

Başvuru yapacak öğrencilerin, en az 2,5 genel not ortalamasına sahip olması gerekiyor. İleri düzeyde İngilizce şartının arandığı programda aynı zamanda ileri düzeyde matematik ve fizik bilgisi de aranan diğer şartlardan. Öğrencilerin üniversitelerin ilgili bölümlerinden en geç Temmuz 2022'de mezun ve en fazla 35 yaşında olmaları gerekiyor.

Son başvuru tarihinin 19 Şubat olduğu program kapsamında öğrencilerin, hepsi İngilizce olmak kaydıyla PDF formatında özgeçmişini, yine PDF formatında ve onaylı lisans not dökümünü, niyet mektubunu ve İngilizce bilgisini gösteren dil belgelerini icc-human-capital@enerji@gov.tr adresine göndermesi gerekiyor.