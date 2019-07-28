Türk öğrencilerden Karadağ'da sağlık taraması

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Karadağ'a gelen tıp ve diş hekimliği öğrencileri, ülkenin kuzeyinde sağlık taramalarında bulundu.

Türkiye'deki farklı üniversitelerde okuyan 10 öğrenci, TİKA koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen program kapsamında, Karadağ'ın sağlık sistemini yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğrenciler, 22-29 Temmuz tarihlerini kapsayan programda, başkent Podgorica'nın yanı sıra ülkenin kuzeyinde bulunan Bijelo Polje, Rozaje ve Plav şehirlerini de ziyaret etti.

TİKA'dan Ceylan Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tecrübe Paylaşım Programının TİKA için çok değerli bir proje olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin birçok şehrinden gelen öğrenciler burada Karadağlı öğrencilerle buluştu. Bu buluşmayı sağladığımız için çok mutluyuz." dedi.

Öğrencilerin, Rozaje, Bijelo Polje ve Plav şehirlerinde sağlık taramasında bulunduklarını kaydeden Atmaca, "Gönüllü öğrencilerimiz ve Karadağlı öğrenciler yaklaşık 200 sağlık taramasında bulundu. Birçok kırsal bölgede yaşayan insanlara ulaştık. Bu bizi oldukça mutlu etti." diye konuştu.

Öğrencilerin projeden çok memnun kaldıklarını dile getiren Atmaca, "Karadağlı öğrenciler ve Türk öğrenciler arasında bir iletişim ağı kuruldu. Bu projenin destekleyicisi olarak Karadağ Sağlık Bakanlığı ve Karadağ Tıp Öğrencileri Derneğine TİKA adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa katılan diş hekimliği öğrencisi Hatice Aydemir de iki gündür Bijelo Polje ve Rozaje şehirlerinde sağlık taraması yaptıklarını aktararak, "Sağlık taramasında hastaların genel sağlık taraması ve ağız, diş sağlığı taramasını yaptık." şeklinde konuştu.

Sağlık taramasının yapıldığı bölgelerde halkın genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Aydemir, proje kapsamında Karadağlı öğrencilerle iş birliği içerisinde hareket ettiklerini vurguladı.

Plav Sağlık Ocağı Müdürü Omer Sahmanovic ise TİKA'nın, sağlık ocağına belli aralıklarla yardımlarda bulunduğunu anımsatarak, "Onlara yardımlarından dolayı teşekkür ediyor, iş birliğimizin devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA