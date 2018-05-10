Türk Öğrencilerden Enerji Politikalarını Alt Üst Edecek Buluş

İzmirli Lise öğrencileri motorlarda benzini koklayarak çalışıp yüzde 90 oranında yakıt tasarrufu sağlayan bir makine geliştirdi.

Sivas'ta geçtiğimiz gün başlayan Endüstri 4.0 Temalı Yenilenebilir Enerji Kaynakları '12. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 12 ülkeden lise düzeyindeki öğrenciler projelerini yarıştırdı. Üç gün sürecek yarışmada en çok ilgi çeken proje, İzmir'in Torbalı ilçesinden yarışmaya katılan Mavi Teknik Pancar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 'mavi hidro' isimli cihaz oldu. Su ve benzin ile çalışan cihaz suyu oksijen ve hidrojen olarak ayırıyor, benzini ise gaza dönüştürüp hidrojen ve benzin gazını bir tankta yakarak kinetik enerjiye dönüştürüyor. Cihaz sayesinde 1 litre benzin ile 1 saat çalışan bir motor 100 mili litre benzin ile bir saat çalışabiliyor. Cihaz yüzde 90 oranında akaryakıt tasarrufu sağlıyor.

Benzini gerçekten kokluyor.

Mavi hidro ismini verdikleri cihazla ilgili açıklama yapan 10. Sınıf öğrencisi Berkay Yıldız, cihazın hidrojen ve elde ettikleri benzin gazı ile çalıştığını belirtip, "Yaptığımız inovasyon çalışmaları sonucunda kullandığımız benzini minimize ettik. Benzini kompresör vasıtası ile gaz haline getirdik. Elde ettiğimiz gaz ile sudan ayrıştırdığımız hidrojeni hortum vasıtası ile jeneratörün hava filtresi kısmına aktardık. Cihazımız benzinin kokusu ve hidrojen ile çalışıyor. Bu şekilde yüzde 90 yakıt tasarrufu elde ediyoruz. Yenilenemeyen enerji kaynaklarına olan ihtiyacı azaltmak ve yenilenebilir kaynakların kullanımını arttırmak için 'mavi hidro' adını verdiğimiz bu cihazı tasarladık." Dedi.

Yüzde 90 tasarruf sağlıyor.

Okul öğretmenlerinden Oktay Seyran, cihazın yüzde 90 tasarruf sağladığını ifade edip, "Bu cihazı öğrencilerimiz tasarladı. Bende onlara katkıda bulundum. Cihazımızın bir kısmı hidrojen üretiyor. Diğer kısmında ise benzin gazı ortaya çıkıyor. Benzin gazı ve hidrojeni aracımıza verdiğimizde aracımız yüzde 90 akaryakıt tasarrufu ile çalışıyor. 100 mililitre benzinle bir saat çalışıyor. Bir saatte 1 litre yakıt harcayan bir motor bu şekilde yüzde 90 tasarruf etmiş oluyor." Şeklinde konuştu.

Projede görevli okulun 11. sınıf öğrencisi Hatice Dimliğioğlu'da cihazlarının su ve benzin ile çalıştığını, insanlığa büyük faydalar sağlamasını amaçladıklarını ifade etti. - SİVAS