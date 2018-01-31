Türk Öğrencilerden Arslan Bebeğe Anlamlı Destek

Bosna Hersek'te okuyan Türk öğrenciler, beyninde kötü huylu tümör tespit edilen ve tedavisi için 133 bin avroya ihtiyaç olan 6 aylık Arslan Kulacic için yardım topladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki bir kafeteryada, henüz 4 aylıkken ameliyat edilen ancak kısa bir süre sonra beynindeki tümörün yeniden ortaya çıktığı tespit edilen Arslan bebeğin yeniden sağlığına kavuşması için "Arslan bebeğe yardım kermesi" düzenlendi.

Saraybosna'daki Amerikan Üniversitesinde uluslararası hukuk eğitimi alan Beyaz Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kermesin Saraybosna'daki farklı üniversitelerde okuyan Türk öğrenciler tarafından düzenlendiğini belirterek, "Arslan bebeğin durumunu çok içten hissettik. Çünkü birçoğumuz aynı zamanda anneyiz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te Arslan bebeğin yeniden sağlığına kavuşabilmesi için adeta seferberlik ilan edildiğini ve düzenlenen farklı yardım kampanyalarına yurt dışından da destek geldiğini anımsatan Başaran, "Biz de boş durmak istemedik. Anlamlı bir organizasyon amaçladık." dedi.

Başaran, kermese ilginin oldukça yoğun olduğunu söyleyerek, toplanacak yardımın ülkedeki en aktif yardım kuruluşlarından "Pomozi.ba" vasıtasıyla Arslan bebeğin ailesine ulaştırılacağını ifade etti.

Türk mutfağından yemeklerin satışa sunulduğu kermes, gece geç saatlere kadar sürecek.

Arslan bebek Türkiye'de ameliyat edildi

Bu arada Arslan bebek ve ailesi, tedavinin ilk aşaması ve uçak biletleri için yeterli paranın toplanmasının ardından geç kalmamak amacıyla dün Türkiye'ye hareket etmişti.

Arslan bebeğin, Türkiye'deki bir özel hastanede sabah saatlerinde gerçekleştirilen ameliyatının başarılı geçtiği ve bebeğin yoğun bakım ünitesinde olduğunu öğrenildi.

Özellikle sosyal paylaşım siteleri üzerinden başlatılan birçok yardım kampanyası ile Bosnalılar Arslan bebeğin yeniden sağlığına kavuşması için adeta seferber oldu.

Arslan Kulacic'e yardım için ülkedeki telefon operatörlerinden mesaj göndererek ya da "Pomozi.ba" yardım kuruluşun kendi sayfasında yayınladığı banka hesap numaralarına para yatırarak destek olunabiliyor.