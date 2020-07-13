Türk Öğrenciler Trump Yönetiminin Üniversite Kararından Endişeli ABD'de Corona virüsü salgını nedeniyle bazı üniversiteler çevrimiçi eğitime geçmişti.

ABD'de Corona virüsü salgını nedeniyle bazı üniversiteler çevrimiçi eğitime geçmişti. Ancak Trump yönetiminin kararına göre yabancı öğrenciler eğitimlerine okula giderek değil de çevrimiçi sürdürürse ülkede kalamayabilir. Karardan etkilenecek Türk öğrenciler endişelerini VOA Türkçe'ye anlattı

Kaynak: DailyMotion.com