Türk Öğrenciler Trump Yönetiminin Üniversite Kararından Endişeli
ABD'de Corona virüsü salgını nedeniyle bazı üniversiteler çevrimiçi eğitime geçmişti.
13.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:48
ABD'de Corona virüsü salgını nedeniyle bazı üniversiteler çevrimiçi eğitime geçmişti. Ancak Trump yönetiminin kararına göre yabancı öğrenciler eğitimlerine okula giderek değil de çevrimiçi sürdürürse ülkede kalamayabilir. Karardan etkilenecek Türk öğrenciler endişelerini VOA Türkçe'ye anlattı
Kaynak: DailyMotion.com