Türk öğrenciler, Kore Savaşı'nın 70'inci yılını andı
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Türk öğrenciler, Kore Savaşı'nın 70'inci yılını andı

Seul Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kore Savaşı'nın 70'inci yılında Güney Kore'de yaşayan Türk öğrencilerle anma videosu hazırladı.

Türk öğrenciler, Kore Savaşı'nın 70'inci yılını andı
23.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:03

Seul Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kore Savaşı'nın 70'inci yılında Güney Kore'de yaşayan Türk öğrencilerle anma videosu hazırladı.

Seul YEE'den yapılan yazılı açıklamada, Enstitü tarafından hazırlanan videoda, Hankuk Yabancı Araştırmalar Üniversitesi (HUFS) öğrencisi ve dedesi Türkiye'nin Kore Savaşı gazilerinden Rafet Sürenoğlu'nun torunu Sude Kaya Sürenoğlu ile Yonsei Üniversitesi öğrencisi Kubilay Ketenci ile HUFS öğrencisi Ceren Akpınar yer aldı.

Türk öğrenciler Korece, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Güney Kore'nin güçlü bir demokratik ülke olma mücadelesine sahne olan Kore Savaşı'nın 70'inci yıl dönümü. Bundan tam 70 yıl önce Türkiye olarak tam bağımsızlık yolunda Güney Koreli kardeşlerimizin yanında gururla yer aldık.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de yan yana olmaktan gurur duyacağımız kardeş Güney Kore halkına Türk milletinin selamlarını iletiyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden Koreli ve Türk askerlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize ise sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Her zaman yanınızdayız."

Türkiye, Kore Savaşı'nda Güney Kore'ye yaklaşık 50 bin kişilik asker ve destek ekip göndermişti.

Türkiye'nin 721 şehit verdiği bu savaşta, askerlerinin 2 bin 147'si ise gazi olarak yurda döndü.

Seul YEE, 2019 Mart'tan bu yana Türkiye'nin Güney Kore'deki tek resmi kültür merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Enstitü, Türkiye'nin kültür ve sanatını tanıtmak üzere çeşitli faaliyetler düzenlerken, sınıf ortamında ve çevrim içi imkanlar aracılığıyla Türkçe kurslarına da devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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