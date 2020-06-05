Türk öğrenciden "Siyahilerin Hayatları Önemlidir" kampanyasına klipli destek
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Türk öğrenciden "Siyahilerin Hayatları Önemlidir" kampanyasına klipli destek

ABD'de üniversitede eğitim gören Türk öğrenci 21 yaşındaki Beril Melina Dursun, George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine, seslendirdiği şarkısına çektiği video klip ile tepki gösterdi.

Türk öğrenciden
05.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:02

ABD'de üniversitede eğitim gören Türk öğrenci 21 yaşındaki Beril Melina Dursun, George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine, seslendirdiği şarkısına çektiği video klip ile tepki gösterdi.

Kocaeli'de görev yapan akademisyen bir çiftin kızı olan Beril Melina Dursun, George Floyd'un öldürülmesine sosyal medyada tepki olarak başlatılan "Siyahilerin Hayatları Önemlidir (Black lives matter)" kampanyasına İngilizce şarkısının klibi ile destek verdi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı piyano bölümünden mezun olduktan sonra 4 yıldır ABD'de Northeastern Üniversitesinde tam burslu ve onur öğrencisi olarak Nörolojik Bilimler ve Müzik bölümlerinde okuyan Dursun'un, sosyal medya hesaplarından paylaştığı klibi ilgi görüyor, Amerika ve Türkiye'deki arkadaşlarından tebrik ve destek mesajları alıyor.

Dursun, şarkısında, Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuruna ithafen, "Memur bey, evet kırmızı ışıkta geçtim ama bak tenimin rengi beyaz. Sanırım beni bir uyarı ile özgür bırakırsın ama memur bey, tenleri kara olanların suratlarını betona hiç şüphesiz itiyorsun. Artık acımanı istemiyorum." ve "Siyahilerin hayatı önemlidir ve teslim olmayacağım. Arkadaşlarım güvende olana kadar." sözleri yer alıyor.

"Amerika'da beyazların üstünlüğünü hissedebiliyoruz"

Beril Melina Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı piyano bölümü mezunu olduğunu ve 4 yıldır da Amerika'da Northeastern Üniversitesinde tam burslu ve onur öğrencisi olarak Nörolojik Bilimler ve Müzik bölümlerinde okuduğunu söyledi.

Pandemi nedeniyle Türkiye'ye, ailesinin yanına döndüğünü, eğitimine online devam ettirdiğini aktaran Dursun, bu ay sonunda tam burslu olarak mezun olacağını dile getirdi.

Dursun, "Öğrenciler olarak kampüs içindeyken ve kısıtlı bir çevrede olmamıza rağmen, beyazların üstünlüğünü kesinlikle hissedebiliyoruz. Bu durum, Amerika'da George Floyd'un öldürülmesiyle bir anda patlak verdi." diye konuştu.

"Zulüm yapan polislere ve sessiz duran beyazlara mesaj vermek istedim"

Arkadaşlarının, "Siyahilerin canları önemlidir, değerlidir" hareketi ile buna direndiklerini, protesto ettiklerini ancak onların yanında olamadığı için çok üzüldüğünü anlatan Dursun, şunları kaydetti:

"Ben bir beyaz olarak, Amerika'da yaşayan bir öğrenci olarak, bir hümanist olarak bunun karşısında direnmem gerektiğini, aktif olmam gerektiğini, siyahi arkadaşlarımın yanında olmam ve onlar için savaşmam gerektiğini düşünüyorum. Bunun için bir şarkı yazdım ve besteledim. Avustralyalı arkadaşım şarkımın mix ve masteringini yaptı. Bu şarkıda siyahilere karşı zulüm yapan polislere ve bunun karşısında sessiz duran beyazlara bir mesaj göndermeye çalıştım. George Floyd'un çok üzücü bir şekilde öldürülmesini anlatmaya çalıştım. Umarım duygu ve düşüncelerimi aktarabilmişimdir. Umarım benim hissettiklerimi siz de hissedersiniz ve umarım benimle bu şarkıyı söylersiniz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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