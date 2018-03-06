Türk Öğrenci ve Öğretmen El Ele Verip İsrail'e Rakip Oldu

Sivas'ta lise öğrencisi öğretmeniyle el ele verip, İsrail tarafından üretilip 15 bin TL'ye satılan engelli gözlüğünü 300 TL'ye üretmeyi başardı.

Sivas'ta Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Taçyıldız, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mesut Biyan rehberliğinde görme engellileri için yazıları okuyabilen gözlük tasarladı. Türk öğrenci tarafından tasarlanan gözlüğün bir benzeri Dünyada ilk kez İsrail tarafından üretilerek 15 bin TL satış fiyatı ile piyasaya sürüldü. Yerli gözlük bu gözlükte olduğu gibi çektiği fotoğrafların üzerindeki yazıları sese dönüştürüyor. Bu sayede görme engelliler, raflarda bulunan gıdalar, restorandaki menüler ve benzeri şeylerin üzerindeki yazıları bu gözlük sayesinde dinleyerek öğreniyor.

Yaklaşık 6 aylık bir sürede üretilen gözlük, dünyanın en küçük bilgisayarı ile çalıştırılıyor. Gözlük enerji ihtiyacını ise taşınabilir şarj cihazından sağlıyor. Gözlük ilk kez 49'uncu Tübitak Araştırma projeleri yarışmasında kodlama dalında Kayseri Erciyes Üniversitesinde görücüye çıkacak.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Mesut Biyan, görme engellilerin toplumun büyük bir yüzdesini oluşturduğunu belirterek, "Görme engelliler dışarıda gezdikleri zaman dükkan isimleri, ürün isimleri, kitap isimleri gibi etrafındaki bir çok şeyden haberleri olması gerekliliği önemli bir ihtiyaç olarak gördük. Bizde bu durumu kendi alanımızla birleştirerek somut bir ürüne dönüştürmeyi istedik. Araştırdığımızda bu ürünün bir benzeri İsrail'de olduğunu gördük ama İsrail de satılan fiyatın 15 bin lira olduğunu öğrendik. Tabi bu ürünün Türkiye'ye ithal edilmesi ülkemizdeki insanlara ulaştırılması daha da yüksek maliyetlere mal olacaktı. Bu ürünün benzerinin olması ilk başta bizim şevkimizi kırmıştı ama biz daha ucuz daha uygun maliyete bütün insanların kullanacağı bir şekilde bir başlangıç oluşturmak istedik. Yaklaşık 300 lira bir maliyetle bu gözlüğü ürettik."dedi.

Oldukça hafif ve ucuz.

Biyan, geliştirdikleri gözlüğün oldukça hafif ve ucuz olduğunu belirtip,"Bir görme engelli bunu cebine koyup rahatlıkla taşıyabiliyor. Oldukça hafif ve maliyet olarak da çok ciddi bir maliyeti yok. Gözlüğün üzerinde kendine özel kamerası var ve bu kameradan alınan görüntüler bu küçük bilgisayarda işlenerek görme engellinin kulağına iletilerek bu metinler seslendiriliyor. Yaklaşık 6 aylık bir süreçte yapıldı. Görüntü işleme algoritmalarını kullanarak bir yazılım geliştirdik ve bu yazılımı bilgisayarın içerisine yükledik. Bilgisayar kameradan gelen görüntüleri tespit ederek görme engellinin kulağına seslendiriyor. Sadece yazılım olarak geliştirilmesi gerekiyor ve ciddi olarak yazılım için çalışmalar yapılmalı. Biz bir başlangıç yaparak bir farkındalık ve başlangıç oluşturmak istedik. Ülkemizin bir çok alanda olduğu gibi bu alanda da milli ve yerli bir ürün üreterek söz sahibi olmasını istiyoruz." Şeklinde konuştu.

Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Taçyıldız, görme engelli bireylerin hayatında yaşadıkları zorlukları düşünerek bu projeye başvurduklarını dile getirip, "Bu proje başlangıcında görme engelli bireyin hayatında yaşadığı zorlukları düşünerek bu projeye başvurdum. Bu projeye başvururken görme engelli bireyin hayatında yaşadığı zorlukları olsun bir nevi azaltmak için yaptım. Bu projenin donanımı ve yazılımı uzun bir süreçten geçti." Dedi. - SİVAS