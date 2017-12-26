Türk Öğrenci İnstagram İçeriklerini İndirmenin Kolay Yolunu Yaptı!



" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/turk-lise-ogrencisinden-instagram-iceriklerini-indirmek-icin-mukemmel-yontem-1514283969.jpg'fit=300%2C169" data-large-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/turk-lise-ogrencisinden-instagram-iceriklerini-indirmek-icin-mukemmel-yontem-1514283969.jpg'fit=662%2C372"/>Lise öğrencisi İrfan Şener, Instagram üzerindeki fotoğraf ya da videoları indirmemiz için dünyanın en ergonomik yollarından birini geliştirdi. ZeroStagram adını verdiği projesi, tarayıcılar üzerinden çok sıradan bir şekilde işliyor. Ülkemizde yazılımla ilgilenen pek çok genç arkadaşımız var. Elimizden geldiğince bu konuda meraklı olan ve merakını yaptığı işlere de yansıtan dostlarımızı tanıtmaya çalışıyoruz. İzmir'de yaşayan 17 […] More