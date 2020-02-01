Türk öğrenci çin'deki eczaneleri dolaştı; maske bulamadı
Haberler » Güncel » Türk öğrenci çin'deki eczaneleri dolaştı; maske bulamadı - Haber

Türk öğrenci çin'deki eczaneleri dolaştı; maske bulamadı

ÇİN'de korona virüsü nedeniyle eczanelerde maske kalmadı.

01.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:52
Türk öğrenci çin'deki eczaneleri dolaştı; maske bulamadı

ÇİN'de korona virüsü nedeniyle eczanelerde maske kalmadı. Eczaneleri dolaşan Türk öğrenci, maske bulamadı.

'den 7 ay önce Çin'e giden Furkan Sungur (26) Korona virüsü nedeniyle önlemlerin üst düzeyde olduğu Siçuan Chengdu sokaklarında eczaneleri dolaştı. Furkan Sungur, kentte dolaştığı eczanelerde maske bulamadı. Sungur girdiği bir çok eczaneden eli boş döndü. Sokaklardaki önlemi de anlatan Sungur, maskesi olmayanların marketlere giremediğini kaydetti,.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Türk öğrenci çin'deki eczaneleri dolaştı; maske bulamadı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler