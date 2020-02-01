TÜRK ÖĞRENCİ ÇİN'DEKİ ECZANELERİ DOLAŞTI; MASKE BULAMADI
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TÜRK ÖĞRENCİ ÇİN'DEKİ ECZANELERİ DOLAŞTI; MASKE BULAMADI

ÇİN'de korona virüsü nedeniyle eczanelerde maske kalmadı.

01.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:32
TÜRK ÖĞRENCİ ÇİN'DEKİ ECZANELERİ DOLAŞTI; MASKE BULAMADI

ÇİN'de korona virüsü nedeniyle eczanelerde maske kalmadı. Eczaneleri dolaşan Türk öğrenci, maske bulamadı.

'den 7 ay önce Çin'e giden Furkan Sungur (26) Korona virüsü nedeniyle önlemlerin üst düzeyde olduğu Siçuan Chengdu sokaklarında eczaneleri dolaştı. Furkan Sungur, kentte dolaştığı eczanelerde maske bulamadı. Sungur girdiği bir çok eczaneden eli boş döndü. Sokaklardaki önlemi de anlatan Sungur, maskesi olmayanların marketlere giremediğini kaydetti,.

Görüntü Dökümü:

-------Sungur'un Çin'deki eczaneleri dolaşması

 


Kaynak: DHA
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