Türk Oftalmoloji Derneğinden koronavirüsten korunmak için göz hijyeni uyarısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Türk Oftalmoloji Derneğinden koronavirüsten korunmak için göz hijyeni uyarısı - Haber
Türk Oftalmoloji Derneği, Güncel

Türk Oftalmoloji Derneğinden koronavirüsten korunmak için göz hijyeni uyarısı

Türk Oftalmoloji Derneği Okuler Enfeksiyonlar Birim Başkanı Prof. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu, gözlerle daha yoğun temas halinde olan kontakt lens kullananların koronavirüsten korunmak için hijyene dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.

18.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:32
Türk Oftalmoloji Derneğinden koronavirüsten korunmak için göz hijyeni uyarısı

Türk Oftalmoloji Derneği Okuler Enfeksiyonlar Birim Başkanı Prof. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu, gözlerle daha yoğun temas halinde olan kontakt lens kullananların koronavirüsten korunmak için hijyene dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.

Türk Oftalmoloji Derneğinden yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınında bulaşmanın ağız, burun ve gözlerden gerçekleştiğine dikkati çekilerek, göz hijyenine daha fazla özen gösterilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu, koronavirüsün ağız, burun ve gözlerden bulaştığını ifade ederek, öksürük, hapşırık, gülme veya konuşma sırasında çevreye yayılan virüsün, sağlam kişinin mukozalarına temas ettiğini anlattı.

Virüsün, solumakla veya göz temasının yanında ellerin ağza, buruna ya da göze dokunmak suretiyle de bulaşabildiğini dile getiren Yüzbaşıoğlu, kontakt lens kullanıcılarının daha özen göstermesi gerektiğini kaydetti.

Yüzbaşıoğlu, kontakt lens kullanıcılarının, gözle daha yoğun temas içinde olduğunu belirterek, "Kontakt lens kullananlar her zamankinden daha yüksek özenle hijyen kurallarına uymalıdır. Virüsün yüzeylerde yaşayabildiği dikkate alınarak, lens takarken eller yıkanıp kuruladıktan sonra hiçbir yere dokunmamalı, ıslak elle lense temas edilmemeli. Lens solüsyonları vaktinde değiştirilmeli, başkasının lensi deneme amacıyla da olsa takılmamalı." uyarısında bulundu.

Nelere dikkat edilmeli?

Prof. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu, gözlerin en önemli üç bulaşma yolundan biri olduğunu unutmayarak ellerin ağız, burun ve gözle olan temasının mümkün olduğunca kesilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ellerimizin temiz olduğundan emin olunmadan asla ağız, burun ve gözlerimize dokunmayalım. Sık ve doğru şekilde, sabunla ve en az 20 saniye, parmak uçları, araları ve tırnak aralarını temizleyerek ellerimizi yıkayalım. Başkalarıyla iletişim halindeyken sosyal mesafe denen bir metrelik mesafeyi koruyalım. Ağzımızda maske olması halinde dahi gözden bulaşmayı önlemek adına özenli davranalım. Kalabalık yerlerden uzak duralım. Hastalığın, şimdilik bilinen bir tedavisi ve aşısı olmadığı için bağışıklık sistemimizi güçlü tutalım. Bol C vitamini içeren gıdalar tüketelim, iyi ve dengeli beslenelim. Düzenli uykuya özen gösterelim."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Haber
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor Haber
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı Haber
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı
Karantinadaki kızını kaldırımdan arayan baba yürek dağladı Haber
Karantinadaki kızını kaldırımdan arayan baba yürek dağladı
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz Haber
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına...
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef, liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef, liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan süreçten geçer
Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan...
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı...
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tom Hanks Ece Erken Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Türk Oftalmoloji Derneğinden koronavirüsten korunmak için göz hijyeni uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 13:25:37. #1.15#
title