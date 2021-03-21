Türk Ocakları Kırşehir Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk Ocakları Kırşehir Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı

21.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:40
Türk Ocakları Kırşehir Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türk Ocakları Kırşehir Şube Başkanı Süleyman Doğan, tek liste ile gidilen seçimde güven tazeledi.

Türk Ocakları Kırşehir Şube Başkanı Süleyman Doğan, tek liste ile gidilen seçimde güven tazeledi.

Şube Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Merkezi Aşık Sait Konferans Salonu'nda Doğan'ın tek aday olduğu olağan genel kurul toplantısına 235 üyeden 138'i katıldı.

Divan Başkanlığını Mehmet Gündüz'ün yaptığı genel kurulda, yönetim faaliyet ve denetleme raporları oylamaya sunularak, kabul edildi.

Genel kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alan Doğan, yeniden başkan seçildi.

Doğan, yaptığı konuşmada, büyük bir aile olarak, birlik beraberlik içerisinde faaliyetler gerçekleştirdiklerini ve kentte yaptıkları çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Vladimir Putin Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Binnur Kaya Türkan Şoray
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Erol Bulut Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Ocakları Kırşehir Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 17:49:06. #1.16#
title