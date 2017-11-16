Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Öz Açıklaması

Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Afrin'e, Suriye toprakları içinden PKK'lı militanlar geçirildi. Kime karşı? Türkiye'nin muhtemel müdahalesine karşı." dedi.





Türk Ocakları Salihli Şubesi tarafından Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda düzenlenen "Küresel Hegemonya Mücadelesi ve Türkiye'nin Beka Meselesi" konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Öz, Türkiye'nin bölgede terör örgütleri ile mücadele halinde olduğuna işaret etti.



Öz, Afrin'de yuvalanmaya çalışan terör örgütü PKK'ya karşı müdahalenin gündeme geldiği günlerde bu bölgeye Suriye topraklarından bölücü terör örgütü üyelerinin geçirildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Afrin'e, Suriye toprakları içinden PKK'lı militanlar geçirildi. Kime karşı? Türkiye'nin muhtemel bir müdahalesine karşı. Biliyorsunuz son olarak Rakka'da, DEAŞ militanları PKK'nın kontrolünde bu bölgeden çıkartıldı. Hepimiz biliyoruz ki Amerika, DEAŞ'ı buradaki tezgahını tam kurabilmek için kullandı.



DEAŞ bir buldozerdir. Saha temizlenmiştir. Şu an sahaya uygun adamlar yerleştiriliyor. Suriye'deki savaş başladığı günden bu yana PYD hiç olmadığı yerlere artık bugün hakim. PYD kimin adına hareket ettiğini söylüyor, Kürtlerin ancak Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin demografik olarak bulunduğu yerler bellidir. Amaçları ise Suriye'nin kuzeyini tamamını ele geçirmek."



Konferansın ardından Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret eden Öz, Türk Ocakları tarafından yaptırılan "şehitlik anıtı", "Türk Ocakları Meydanı" ile "Türk Ocakları 100. Yıl Çeşmesi"ni de gezdi.