Türk Ocakları Genel Başkanı Öz, Salihli'de Konferansa Katıldı

Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Manisa'nın Salihli ilçesindeki Türk Ocakları Şubesi tarafından düzenlenen "Küresel Hegemonya Mücadelesi ve Türkiye'nin Beka Meselesi" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.



Türk Ocakları Salihli Şubesi tarafından, Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda "Küresel Hegemonya Mücadelesi ve Türkiye'nin Beka Meselesi" konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak ise Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz katıldı. Konferans kapsamında Salihli'ye gelen Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Salihli'deki Türk Ocakları Şehitlik Anıtı, Türk Ocakları Meydanı, Türk Ocakları 100. Yıl Anıt Çeşmesi ile Türk Ocakları Salihli Şubesini ziyaret etti.



Türk Ocakları Salihli Şube Başkanı Ersin Aybar'ın eşlik ettiği Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz, son olarak Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.



Ziyarette Başkan Kayda'ya belediye çalışmalarında kolaylıklar dileyen Genel Başkan Öz, Türk Ocakları'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile belediye meclis üyeleri eşlik etti. - MANİSA