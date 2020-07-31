Türk Ocakları, Erbil'de 650 aileye kurban eti dağıttı - ERBİL Türk Ocakları, Irak'ın Erbil kentindeki ihtiyaç sahibi 650 aileye kurban eti dağıttı.

Türk Ocakları, Irak'ın Erbil kentindeki ihtiyaç sahibi 650 aileye kurban eti dağıttı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Türkmen Bakan Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türk Ocaklarının yer yıl olduğu gibi bu yıl da başta Türkmenler olmak üzere Irak'ta yardıma muhtaç aileleri yalnız bırakmadığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bölge halkının zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Maruf, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm Türk dünyasına teşekkürü borç bildiklerini ifade etti.

Maruf, Türk Ocaklarının 55 küçükbaş hayvandan oluşan kurbanlıklarının kesiminin, Irak Türkmen Cephesi Erbil Şubesi tarafından gerçekleştirildiğini, herhangi bir ayrım gözetmeksizin 650 aileye et dağıtımının yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA