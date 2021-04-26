Türk Ocakları Edirne Şubesinden Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
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Türk Ocakları Edirne Şubesinden Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

Türk Ocakları Edirne Şubesinden Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki göstererek, Türk milletinin tarihinde "soykırım" gibi olayların bulunmadığını bildirdi.

Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki göstererek, Türk milletinin tarihinde "soykırım" gibi olayların bulunmadığını bildirdi.

Öz, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Ermenilerin Batılı devletlerin yönlendirmesiyle ve işbirliğiyle yaptığı olaylardan dolayı kimsenin Türk milletini suçlayamayacağını belirten Öz, 1. Dünya Savaşı döneminde her milletten insanın savaş şartlarında hayatını kaybettiğini ifade etti.

Öz, Ermenilerin ve Batılı devletlerin Osmanlı ve yabancı arşiv belgelerine rağmen gerçeği çarpıttığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimiz, bir hoşgörü ve adalet medeniyeti idi. Diğer unsurlar gibi Ermeniler de bu çatı altında huzur içinde yaşadılar. Ermenileri kışkırtan emperyalist odakların yönlendirmesi ve onlarla işbirliği yapan çetelerin sebebiyet vermesiyle ortaya çıkan hadiseler yüzünden kimse Türk milletini suçlayamaz, özür, tazminat ve benzeri taleplerde bulunamaz. Milletimizin tarihinde soykırım gibi utanç verici bir hadise yoktur, kimse milletimize böyle bir suçlama ile hakaret edemez."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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