Türk narenciyesini 2020'de en çok Ruslar tüketti

Türkiye'den geçen yıl yapılan 933 milyon dolarlık narenciye ihracatının 410 milyon 406 bin dolarlık kısmı Rusya'ya gerçekleştirildi.

Türkiye'den geçen yıl yapılan 933 milyon dolarlık narenciye ihracatının 410 milyon 406 bin dolarlık kısmı Rusya'ya gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019'da 313 milyon 560 bin dolarlık narenciye gönderilen Rusya'ya ihracat, 2020 yılında yüzde 31 arttı.

Türkiye'nin toplam narenciye dış satımının 933 milyon dolar olarak gerçekleştiği geçen yıl, Rusya'ya 410 milyon 406 bin dolarlık ürün satıldı.

Bu ülkeye yapılan ihracat ürün bazında değerlendirildiğinde, 243 milyon 595 bin dolarla mandalinanın ilk sırada yer aldığı, bunu 77 milyon 341 bin dolarla limonun, 63 milyon 482 bin dolarla portakalın ve 25 milyon 969 bin dolarla greyfurtun izlediği görüldü.

Ülkeler bazında ise narenciye ihracatında Rusya'yı, Irak, Ukrayna, Romanya ve Polonya takip etti.

"Ülkemiz narenciye sektöründe küresel bir oyuncu haline geldi"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Türkiye'de üretilen narenciyenin birçok ülke tarafından tercih edildiğini söyledi.

Rusya'nın narenciye ihracatında Türkiye için geleneksel bir pazar olduğunu dile getiren Kaçmaz, iki ülkenin coğrafi yakınlığının ihracata olumlu yansıdığını vurguladı. Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemiz narenciye sektöründe küresel bir oyuncu haline geldi. Ürettiğimiz narenciye kaliteli ve sağlıklı olması nedeniyle tercih ediliyor. Geçen yıl narenciye ürünlerimize en çok Rusya talep gösterdi. Bu ülkeye olan ihracatımız her geçen yıl artıyor. Rusya'nın fazla talep etme nedeni hem doğal ürün yetiştiriyoruz hem de damak tadımız yakın. Bunun yanı sıra lojistik olarak yakın olmamız da ihracata katkı sağlıyor. Biz sadece Rusya'ya değil, birçok ülkeye ihracatımızı artırma amacı güdüyoruz ve çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Bu yıl içinde yapacağımız çalışmalarla pazar ağımızı farklı ülkelere yaymayı hedefliyoruz."

Türkiye'nin 2020'de en çok narenciye ihracatı yaptığı 5 ülke, ihracat tutarları ve yıllık değişim oranları şöyle:

Ülkeler 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde) Rusya Federasyonu 313.560.808 410.406.897 31 Irak 76.336.053 106.933.296 40 Ukrayna 90.417.015 99.603.197 10 Romanya 36.149.698 39.895.800 10 Polonya 23.178.439 35.224.397 52 Rusya'ya en fazla ihraç edilen narenciye ürünleri, ihracat tutarları ve yıllık değişim oranları da şöyle: Rusya'ya en fazla ihraç edilen narenciye ürünleri, ihracat tutarları ve yıllık değişim oranları da şöyle: Ürünler 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde) Mandalina 189.311.688 243.595.577 29 Limon 65.138.092 77.341.656 19 Portakal 38.718.333 63.482.086 64 Greyfurt 20.244.537 25.969.368 28 Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal