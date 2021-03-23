Türk narenciyesi eylül-şubat döneminde en fazla Rusya'ya satıldı
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Türk narenciyesi eylül-şubat döneminde en fazla Rusya'ya satıldı

23.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:16
Türk narenciyesi eylül-şubat döneminde en fazla Rusya'ya satıldı

Türkiye'den narenciye sezonunun 6 aylık döneminde yapılan 813 milyon dolarlık ihracatın 380 milyon 232 bin dolarlık kısmı Rusya'ya gerçekleştirildi.

Türkiye'den narenciye sezonunun 6 aylık döneminde yapılan 813 milyon dolarlık ihracatın 380 milyon 232 bin dolarlık kısmı Rusya'ya gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, ihracat sezonu 3 Eylül 2020'de başlayan narenciyede, 28 Şubat 2021'e kadar 813 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu dönemde en fazla ihracat Rusya'ya yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde Rusya'ya yapılan 325 milyon 108 bin dolarlık dış satım bu sezon yüzde 17 artarak 380 milyon 232 bin dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde Rusya'ya 693 bin 789 ton narenciye ürünü satıldı.

Bu ülkeyi 102 milyon 488 bin dolarla Irak, 83 milyon 481 bin dolarla Ukrayna, 28 milyon 943 bin dolarla Romanya, 27 milyon 823 bin dolarla Polonya takip etti.

"Rusya'ya ihracatımız giderek artıyor"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Türkiye'de üretilen narenciyenin kaliteli olmasından dolayı birçok ülkede talep gördüğünü söyledi.

Narenciye ihracatının önemli kısmının Rusya'ya yapıldığını dile getiren Kaçmaz, "Bu sezon ürünlerimizde bir sıkıntı yaşamıyoruz. Rusya'ya ihracatımız giderek artıyor. Coğrafi konum yakınlığımız bu ihracatta önemli etken. Ayrıca Türkiye'de üretilen narenciyenin damak tadını çok iyi biliyorlar. Bundan dolayı Türk narenciyesini tercih ediyorlar. Bu tercih sonucu narenciye ihracatımızda Rusya uzun yıllardan bu yana ilk sırada yer alıyor." diye konuştu.

Kaçmaz, pazar çeşitliliğinin artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin, son iki sezonun eylül-şubat döneminde en çok narenciye ihracatı yaptığı 5 ülke ile ihracat tutarları ve değişim oranları şöyle:

Ülke2019 Eylül-2020 Şubat ihracatı (dolar)2020 Eylül- 2021 Şubat ihracatı (dolar)Değişim (yüzde)
Rusya Federasyonu 325.108.779,81380.232.966,4517
Irak90.963.042,40102.488.693,3213
Ukrayna55.302.967,9483.481.050,1951
Romanya30.428.691,8028.943.163,05-5
Polonya29.163.114,8427.823.882,31-5

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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