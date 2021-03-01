Türk müziğini günümüze taşıyan en önemli model "meşk" sistemi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, "meşk" sisteminin (ustadan çırağa öğretilen, tekrar ve hafıza esasına dayanan) Türk müziğinin geçmişten günümüze taşınmasında önemli rol oynadığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, "meşk" sisteminin (ustadan çırağa öğretilen, tekrar ve hafıza esasına dayanan) Türk müziğinin geçmişten günümüze taşınmasında önemli rol oynadığını bildirdi.

Doç. Dr. Tokaç, Edirne merkezli Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği öncülüğünde çevrim içi düzenlenen "2. Ulusal Müzik Terapi ve Müzik Tıbbı Sempozyumu'nda "Türk Müziğinde Kültürel Öğeler" başlıklı sunum yaptı.

Doç. Dr. Tokaç, kültürün oluşumunda müziğin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Tokaç, Türk müzik kültürünün Osmanlı öncesi, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi olarak 3 genel dönemde ele alınabileceğini ifade etti.

Müziksel düşünce, davranış, sanat ve yaşayışın müzik kültürün öğelerini oluşturduğunu dile getiren Tokaç, Türk müziğinde makamsal yapı ve usullerin ön plana çıktığını belirtti.

Osmanlı döneminde Mehterhane, Mevlevihane, Enderun, Musiki Esnaf Loncaları ve özel meşkhaneler gibi yerlerde müzik eğitiminin verildiğini anlatan Tokaç, Mehterhane, Mevlevihane, Enderun gibi kurumların günümüzdeki yüksek müzik öğrenimi veren kurumlar gibi görev yaptığını anlattı.

Türk müzik kültürünün öğreniminde ve aktarımında meşk sisteminin ön plana çıktığını belirten Tokaç, şöyle devam etti:

"Bizim 'meşk' dediğimiz hocanın talebesine aktarım biçimi diye tanımladığımız bir metot. Türk müziğinin aktarımında ilk yansıyan kısım meşk sistemiyle olması. Bu sistemde usta-çırak ilişkisi gibi hocadan talebeye aktarılan bir sistem var. Burada önemli olan hocanın talebesine bildiğini aktarması bundan sonra gelen kısım korumak, sonra da bunu kaybolmayacak şekilde güçlendirmek. Sonrasında da günceli içine alan yeniden üretmek dediğimiz unsurlarla karşımıza çıkmakta."

Tokaç, günümüzdeki müzik eğitiminde meşk sisteminin olduğu kadar, modern eğitim modellerinin de uygulandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar