Türk müziği topluluğunun sosyal medyadan canlı yayımlanan konserine yoğun ilgi
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Türk müziği topluluğunun sosyal medyadan canlı yayımlanan konserine yoğun ilgi

Kastamonu'da Şehr-i Dilara Türk Müziği Topluluğunun sosyal medya üzerinden canlı yayımlanan moral konseri yoğun ilgi görüyor.

Türk müziği topluluğunun sosyal medyadan canlı yayımlanan konserine yoğun ilgi
16.05.2020 00:16 | Son Güncelleme: 16.05.2020 00:16

Kastamonu'da Şehr-i Dilara Türk Müziği Topluluğunun sosyal medya üzerinden canlı yayımlanan moral konseri yoğun ilgi görüyor.

Aktekke Konağı'nda, Kastamonu Belediyesince ramazan boyunca her cuma akşamı organize edilen konserde topluluk üyeleri tarafından eserler seslendiriliyor.

Konser, Kastamonu Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanıyor.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu Belediyesi olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde evde kalan vatandaşlara moral konseri düzenlediklerini söyledi.

Geçen yıl Nasrullah Meydanı'nda ramazan etkinliği yaptıklarını hatırlatan Vidinlioğlu, "Bu sene Kovid 19 salgını dolayısıyla yapamıyoruz. İnsanlara evde kalın, evde sağlık var diyoruz. Evde hemşehrilerimiz hoşça vakit geçirsinler, nostalji yaşasınlar diye yüz akımız Şehr-i Dilara Türk Müziği Topluluğu her cuma konserler veriyor. " dedi.

İlginin oldukça fazla olduğunu anlatan Vidinlioğlu, "Yurt dışından bile izleyenler var. Memleket havasını hissetmek isteyenler konseri canlı izliyor. Çok sayıda izleyicimiz var. Her konseri canlı izleyen 20 bin kişilik bir kitle oluştu. Peyderpey izleyenlerle 100 bini buluyor. Önümüzdeki cuma günü son konseri yapacağız. Hemşehrilerimize hoşça vakit geçirtmek arzusundaydık ve buna ulaşmış olduk." diye konuştu.

Müzik topluluğunun kurucusu Güray Soğancı da sosyal medya üzerinden konser vermenin kendileri açısından da ilginç bir deneyim olduğunu söyledi.

Zaman zaman zorlandıklarını anlatan Soğancı, "Daha önce seyircili konserler verirken şimdi sosyal medya üzerinden seyircisiz konser vermek zor da olsa Kastamonu vatandaşlarımıza, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geniş bir dinleyici kitlesi oluştuğunu vurgulayan Soğancı, "Yayınlardan sonra mesajlarla, yorumlarla dönüşler yapılıyor. Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından izleyenler, yorum yapanlar oluyor. Buda bizi çok mutlu ediyor. Özellikle gurbetteki Kastamonulu hemşehrilerimize buradan farklı duygular gönderiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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