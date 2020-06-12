Türk mutfağının lezzetleri, Akdeniz'in ödüllü şeflerini bir araya getirdi
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Türk mutfağının lezzetleri, Akdeniz'in ödüllü şeflerini bir araya getirdi

Akdeniz ülkelerinin en ünlü 12 şefi, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen projeyle Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini online olarak dünya genelindeki takipçileriyle buluşturuyor.

Türk mutfağının lezzetleri, Akdeniz'in ödüllü şeflerini bir araya getirdi
12.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:20

Akdeniz ülkelerinin en ünlü 12 şefi, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen projeyle Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini online olarak dünya genelindeki takipçileriyle buluşturuyor.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ünlü 12 şef, proje kapsamında Türk mutfağının eşsiz tariflerini Akdeniz esintileriyle birleştirerek internet ortamında bir araya geldi.

Projeye, ABD'den de bir şef, konuk olarak katıldı. Bu kapsamda, yıl içerisinde Antalya Patara'da gerçekleştirilmesi planlanan yenilik ve sürprizlerle dolu Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali öncesinde, ünlü şefler gastronominin birleştirici gücünü ve Türk mutfağının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaburga dolmasından baklavaya, Karadeniz pidesinden, su böreğine kadar birçok farklı Türk mutfağı lezzetini hazırlayan şeflerin sosyal medyada paylaşacakları eşsiz tariflere, Türkiye'den ünlü şef Yağız İzgül "kuzu gömlek dolması" ile katıldı.

ABD'den Ben Ford "Adana kebabı", İtalya'dan Bruno Barbieri "Karadeniz pidesi", Tunus'tan Dhaker Bejaoui "Kayseri mantısı", İsrail'den Rotem Ben Moyal "karnıyarık ve acı ezme", Yunanistan'dan Gabriel Nikolaidis "muhallebili kadayıf", Lübnan'dan Joe Barza "yaprak sarması", Filistin'den Fadi Kattan "kuzu şiş ve cacık", Fas'tan Myriam Ettahri Moussalit "badem çorbası", Mısır'dan Mostafa Seif "kaburga dolması", İspanya'dan Sergio Torres "baklava", Fransa'dan Vincent Angebault "kabak çiçeği dolması", Libya'dan Lubna Ben Halim "levrek buğulama ve humus" yaparak, profesyonel birikimlerini Türk mutfağının zenginliğiyle birleştirdi.

9-14 Haziran'da her şef farklı günlerde yaptıkları leziz tarifleri Instagram hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşacak. Yazılı olarak da tariflere yer verecek şeflerin hesaplarından, meşhur Türk tariflerine yaptıkları yerel dokunuşlara şahit olunabilecek.

Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali'nin Youtube, Instagram ve Twitter hesaplarından 13 ve 14 Haziran akşamı canlı yayınlanacak etkinlikler, gastronomi meraklılarıyla buluşacak.

Kaynak: AA

Manşet

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