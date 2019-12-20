: "Türk Mutfağı Yılı" kapsamında lezzet envanteri çıkarılacak

20.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:23

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 yılını "Türk Mutfağı Yılı" ilan etmesinin ardından sektör temsilcileri, Türk mutfağındaki lezzetlerin envanterinin çıkarılması için çalışma başlattı.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010'dan bu yana Türk mutfağının tanıtılması için çalışmalar yaptığını, bu konuda en ciddi adımı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve ekibinin attığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet'in başkanlığında Ankara'da sektör temsilcileriyle bir toplantı yapıldığını belirten Yenice, "Bu toplantı bizleri çok mutlu etti. Türk mutfağının sorunlarını biz zaten daha önceden belirlemiştik. Bununla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlayıp Bakanlık temsilcilerine sunduk." dedi.

Yenice, Türkiye'nin dünyada deniz, kum ve güneş turizmiyle tanındığını, gelecek yılın "Türk Mutfağı Yılı" ilan edilmesinin ardından gastronomi turizmi açısından da dünya çapında tanınmasını hedeflediklerini ifade etti.

Federasyon olarak çalışmalara hemen başladıklarını dile getiren Yenice, şunları kaydetti:

"Federasyonumuza bağlı 104 oda başkanımıza bir genelge gönderip yöresel lezzetlerin tespit edilmesi konusunda bir çalışma yapmalarını isteyeceğiz. Türkiye'nin çok yemeği var. Bazıları unutulmuş lezzetler. Biz mutfak olarak tüm zenginliklerinizi belirlemek istiyoruz. Bununla ilgili bir ön hazırlık yaptıktan sonra çalışmamızı Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edeceğiz. Türk mutfağının tanıtımı, bir devlet politikası haline getirilmeli. Biz bu konuda ne görev verilirse, 150 bin üyemizle yapmaya hazırız."

Türk mutfağının dünya çapında tanıtımı yapılırken korunmasının da önemli olduğuna işaret eden Yenice, "Mutfağımız birçok temel özelliğini kaybetti. En basit örneği, bizde yemek yapan kişi aşçı ya da ustadır. Yurt dışından 'şef' gibi bize göre anlamsız bazı kavramlar mutfağımıza girdi. Birtakım yeni mutfak adları belirleyerek baklavamız, sarmamız ve biber dolmamızın adını ve şeklini değiştirdik. Türk mutfağının reçetesinin, yol haritasının kesinlikle kırmızı çizgilerle belirlenmesi lazım." diye konuştu.

Üniversiteler ve liseler de çalışma yapacak

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkan Vekili Öner Çulfaz da envanter çalışması kapsamında 81 oda başkanının her ilde unutulmuş lezzetleri, yemek kültürünü ve coğrafi işaretli ürünleri toparlamaya başladığını, üniversitelerin gastronomi bölümleri ile turizm meslek liselerinin aşçılık bölümlerini de çalışmaya dahil ettiklerini kaydetti.

Sektörün yıllardır eksikliğini hissettiği dünya çapında tanıtım konusunda umutlandığına işaret eden Çulfaz, "2020 yılının 'Türk Mutfağı Yılı' ilan edilmesi sektörümüz için büyük milat oldu. Geleceğin aşçılarına Türk mutfağındaki yemeklerin hikayesi, kültürü ve sırlarıyla aktarmak, bu emaneti yeni nesle sağlıklı şekilde aktarmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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