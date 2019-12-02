Türk mutfağı dünyada adından söz ettiriyor

02.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:08

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Başkanı Bayram Özrek, Türk mutfağı ve yemeklerinin dünyada birinci sırada olduğunu ancak tanıtım eksikliği nedeniyle henüz bunu kabul ettiremediklerini belirtti.



Özrek, Antalya'da düzenlenen "GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Dünyası Yıldızları Buluşması"nda, AA muhabirine, Türk mutfağını tanıtmak için dünyanın birçok yerindeki festivallere ve yarışmalara katıldıklarını söyledi.

Buralarda diğer ülke mutfak ve yemeklerini görme şansları olduğuna işaret eden Özrek, yarışmalarda Türk mutfağının en güzel yemekleriyle yarıştıklarını dile getirdi.

Türk mutfağının en büyük eksiğinin yurt dışında sadece döner, kebap ve baklavayı tanıtması olduğunu belirten Özrek, oysa saray mutfağı, ev ve yöresel yemekleriyle lokanta ve restoranlarda yapılan yüzlerce meze ve yemeğe sahip olunduğunu vurguladı.

"Sınırı tek tek kırıyoruz"

Özrek, Türk mutfağının yemeklerde de yavaş yavaş öne çıkmaya başladığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Şimdi bu sınırı tek tek kırıyoruz. Bu sınırlar kalktığı zaman ilk sırada olacağız. Zaten çeşitlilik olarak ilk sıradayız, tekiz. Mutfağımız ve yemeklerimiz dünyada tek, birinci sırada. Zamanı geldiğinde bu durumu kabul edecekler. Gerçekten birçok ürünü, birçok çeşide bölebilen tek ülkeyiz. Yurt dışında en çok döner, kebap ve baklava seviliyor. Bunların yanı sıra hünkarbeğendi, zeytinyağlı yaprak sarma ve lahmacun beğeniliyor. Yapılacak tanıtımlarla bu sayı daha da artacak."

"Olimpiyat hedefimiz altın madalya"

Türkiye Aşçılar Milli Takımı'nın bugüne kadar katıldığı yarışmalarda yüzlerce madalya ve kupa kazandığını anlatan Özrek, sıradaki hedeflerinin 11-14 Şubat'ta Almanya'da yapılacak "Aşçılık Olimpiyatları" olduğunu söyledi.



Olimpiyatların dört yılda bir yapılan ve dünyadaki en önemli aşçılık yarışması olduğunu vurgulayan Özrek, "Olimpiyatlarda hedefimiz bütün kategorilerde altın madalya kazanmak. 160 ülke katılıyor. Çok fazla ülke ve milli takım yarışıyor. Bizim mutfağımız ise onlardan çok daha zengin." dedi.

Kaynak: AA