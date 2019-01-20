Türk müteahhitleri yurt dışında ne bekliyor?
Türk müteahhitler 2018'de yurt dışında iyi bir performans sergilerken, önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve Suudi Arabistan, Cezayir gibi ülkelerdeki yatırım koşulları sektör üzerinde belirleyici olacak.
Türk müteahhitler 2018'de yurt dışında iyi bir performans sergilerken, önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve Suudi Arabistan, Cezayir gibi ülkelerdeki yatırım koşulları sektör üzerinde belirleyici olacak.
Kaynak: Dunya.com