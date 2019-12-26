Türk Müteahhitleri 10 Yıldır Dünya 2.'si Hedef!

26.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:58

Yurtdışı ziyareti nedeniyle törene katılamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği tebrik mesajında, "Sizlerin çabaları sayesinde Türkiye, resmi misyonlarının yanı sıra dünyada sizlerin bitirdiği ve birer iftihar abidesi olarak yükselen projelerle de temsil edilmeye başladı. Biz de gerek ikili ziyaretler, gerekse uluslararası toplantılar vesileyle bir araya geldiğimiz devlet ve hükümet başkanlarına, sizlerin meselelerini anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk müteahhitlerinin bölgedeki her türlü gelişme ve belirsizliğe rağmen güçlerini halen koruyor olmalarının takdire şayan olduğunu belirtti. Libya'da yaklaşık 35 milyar dolarlık bir projenin tamamlanmış olduğunu hatırlatan Oktay, "Son aşamada 10 milyar dolarlık proje potansiyeline ulaşmış olmamız 'Bizim oralarda ne işimiz var?' diyenlere en güzel cevaptır. Suriye, Libya, Irak ve dünyanın farklı coğrafyalarındaysak yıkmaya değil yapmaya gidiyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerinin Orta Asya'nın steplerinden Sahra-Altı Afrika'nın çöllerine tam 126 farklı ülkede çalıştığını belirterek, "48 yıllık serüvende, 2019 yılı Kasım ayı sonu itibariyle, firmalarımızın yurtdışında üstlendiği yaklaşık 10 bin projenin toplam tutarı 394,8 milyar dolara ulaştı. Şu an itibariyle arkadaşlarımız 399 milyar doların yakalandığını söylüyorlar. Yılın bitmesine 6 gün var. 400 milyar dolar bu yıl yakalanacak" dedi.

Türk müteahhitlerin ilk yurtdışı pazarı olan Libya'daki iç karışıklığın, sektöre büyük zararlar verdiğini anlatan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Türkiye ile Libya arasında başlatılmış olumlu diyalogdan memnuniyet duyduklarını vurguladı. Ayrıca Yenigün, "Mevzuat değişikliği ve maliyetleri düşürücü bazı tedbirlerin alınması ile yurtdışında 100 bin Türk işgücü istihdamını hedefliyoruz" diye konuştu.

Türkiye, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde bu yıl da dünya ikincisi olmayı başardı. Türkiye, tüm dünyada referans olarak kabul edilen ENR Dergisi tarafından firmaların bir önceki yıl ülkeleri dışında gerçekleştirdikleri projelerden elde ettikleri ciro esas alınarak hazırlanan listede, 10 44 firmayla zirvede Çin'in ardındaki yerini korudu.

Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından, inşaat sektörünün uluslararası başarısını kutlamak üzere Ankara'da düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, büyükelçiler, bürokratlar ile sivil toplum ve özel sektör temsilcileri katıldı. Törende 53 Türk müteahhitlik firmasının listede yer aldığı son üç yılın ödülleri verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkili ziyaretlerde sizi anlatmaya devam edeceğiz"

Yurtdışı ziyareti nedeniyle törene katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sektörün bu onur gününde Türk müteahhitlere bir tebrik mesajı gönderdi."Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde yer alan firmaları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarına rağmen Türk müteahhitlerinin yakaladığı ivmeyi koruduğunu vurguladı. Listede 44 firma ile ikinci sırada yer alan Türkiye'nin gelecek dönemde bu yerini daha da pekiştireceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin çabaları sayesinde Türkiye, resmi misyonlarının yanı sıra dünyada sizlerin bitirdiği ve birer iftihar abidesi olarak yükselen projelereler de temsil edilmeye başladı. Özellikle havalimanı, liman, yol, gayrimenkul yönetimi, kamu-özel ortaklığı gibi projelerde elde ettiğiniz başarıları takdirle takip ediyoruz. Devletimizin yurt dışındaki büyükelçilikleri, konsoloslukları, ticaret müşavirleri bu süreçte sizleri desteklemek, sizlere yardımcı olmak, sizlerin işlerini kolaylaştırmak üzere daima yanınızdadır. Biz de gerek ikili ziyaretler gerekse uluslararası toplantılar vesileyle bir araya geldiğimiz devlet ve hükümet başkanlarına, sizlerin meselelerini anlatmaya devam edeceğiz. Son 17 yıldır olduğu gibi gelecekte de, inşallah Türkiye'nin marka değerini yükselten siz kardeşlerime her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Daha çok firmayı ilk sıralarda görmeyi temenni ediyorum"

Türkiye'nin inşaat sektöründeki küresel başarısında katkısı bulunan tüm müteahhitlere tek tek başarı plaketi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay törende yaptığı konuşmasında, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesine girmeyi başaran ve inşaat sektöründe devler liginde faaliyetlerini sürdüren müteahhitlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İnşaat sektörünün doğrudan ve dolaylı etkileriyle her dönemde ekonominin en önemli lokomotiflerinden biri olduğunu ifade eden Oktay, sektörün canlılığı ve ekonomiye yaptığı katkıyla, ülkelerin gelişmesine, büyümesine, refah artışına ve hayat kalitesinin yükselmesine aynı anda katkı sağladığını söyledi.

"Üstlendiğiniz projeleri dünyanın her yerinde en hızlı ve en kaliteli şekilde tamamlayarak bugün dünyada bir marka haline gelmiş durumdasınız" Sözleriyle firmalara seslenen Oktay, küresel yatırımlardaki daralmaya rağmen, inşaat sektörünün başarılarını sürdürerek kendilerini gururlandırmaya devam ettiğini bildirdi. Özellikle havalimanı, liman, yol, gayrimenkul yönetimi ve kamu-özel ortaklığı gibi alanlarda sahip oldukları prestij ile Türk müteahhitlerinin ülkenin gücüne güç kattığını anlatan Oktay, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi listesine girmeyi başaran müteahhitlerimizin ödüllendirildiği bu organizasyonun son derece önemli olduğunu düşünüyor daha çok sayıda firmamızı ilk sıralarda görmeyi temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

"Libya'da 35 milyar dolarlık proje tamamladık"

İnşaat sektörünün küresel büyüklüğünün 2018 yılında 482 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Oktay, "Türk müteahhitlerinin bölgedeki her türlü gelişme ve belirsizliğe rağmen güçlerini halen koruyor olmaları takdire şayandır. Libya'da yaklaşık 35 milyar dolarlık bir projenin tamamlanmış olması ve son aşamada 10 milyar dolarlık proje potansiyeline ulaşmış olmamız 'Bizim oralarda ne işimiz var?' diyenlere en güzel cevaptır. Biz gittiğimiz yerlere imar ve inşa için gideriz. Yıkmaya, dökmeye gitmeyiz. Bugün de bölgedeysek, Suriye, Libya, Irak ve dünyanın farklı coğrafyalarındaysak yıkmaya değil yapmaya gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, müteahhitleri yurtdışında birbirlerini rakip olarak değil, güç birliği yaparak daha büyük neticeler elde edecekleri dayanışma ortağı olarak görmeye davet etti. Güçlerini birleştiren firmaların ticari ve teknik rekabette, diğer ülkelerdeki rakiplerinden bir adım öne çıkacaklarını belirten Oktay, "Bu konuda sektörün çok daha hassas, yapıcı ve vizyoner davranmasını bekliyoruz. İnşallah bu yılsonunda da müteahhitlerimiz hedeflerine ulaşacak, hem kendileri kazanacak, hem de ülkemize kazandırmaya devam edeceklerdir." ifadesini kullandı.

Türk müteahhitleri, 400 milyar dolar barajına dayandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuşmasına Türk inşaat sektörünün, dünya müteahhitlik pazarına yön verdiğini, Orta Asya'nın steplerinden Sahra-Altı Afrika'nın çöllerine tam 126 farklı ülkede çalıştığını belirterek başladı. Türkiye'nin "dünyanın en büyük 10 ekonomisi" arasında yer almasını hedefleyen kapsamlı bir ekonomik program yürüttüklerini anlatan Pekcan, bu dönemin, ekonominin her alanında olduğu gibi inşaat sektörü açısından da büyük imkânlar barındırdığını söyledi. Sektörün özellikle yurtdışı projelerde daha ileri seviyelere ulaşması için gerekli düzenlemeleri hayata geçirmek konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Pekcan, sektörün 48 yıllık yurtdışı serüveninde, 2019 yılı Kasım ayı sonu itibariyle üstlendiği yaklaşık 10 bin projenin toplam tutarı 394,8 milyar dolara ulaştığını, çok yakın bir zamanda 400 milyar dolar barajının aşılacağını kaydetti. Ülkemiz, ENR dergisinde firma sayısında göre yıllardır Çin'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Gelirlere göre ise 7. ve 8. sıralarda kendine yer buluyor. Gelirlere göre kendimizi daha yukarılara çıkarabilmek için kurumsal gücümüzü arttırmalı, geleneksel pazarlar dışına çıkabilmeli ve finansman anlamında güçlenmeliyiz" dedi.

Türk müteahhitlerinin yurtdışında birbiri ile rekabeti bırakması konusunda çağrıda bulunan Ticaret Bakanı Pekcan, şunları söyledi: "Yurtdışında bir ihalede 3 Türk firma kalıyor. Bütün firmalarımız birbirinin fiyatını kırıyor. Önde olanın elini sıkın, bir başka ihalede de o sizin elinizi sıksın. Biz bakanlık olarak sizi destekliyoruz. Siz de birbirinizi destekleyin."

"Libya ile diyaloğun olumlu yansımalarını bekliyoruz"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, törendeki konuşmasında hedeflerinin, küresel inşaat pazarından alınan yüzde 4,6'lık payı, daha çok sayıda firma ile orta vadede yüzde 7'ler seviyesine çıkarmak olduğunu kaydetti. Türk müteahhitlerinin yıllık 30 milyar dolar seviyesinde proje üstlendiğini kaydeden Yenigün, "Bu rakam küresel olaylar, petrol fiyatlarındaki gerileme ve ana pazarlarımızdaki sorunların etkisiyle, son dönemde geriledi. Bu yıl, 20 milyar dolar seviyesini korumak için çaba harcadık. Ancak, özellikle Ortadoğu'da ülkemiz aleyhine oluşturulan algı neticesinde 3 milyar dolar kadar iş kaybına uğradığımızı söylemek yanlış olmayacak" ifadelerini kullandı.Sektörün yurtdışına açıldığı ilk pazar olan Libya'da 8 yıldır süren iç karışıklıklardan dolayı Türk firmalarının büyük zararlara uğradığını hatırlatan Yenigün, "Ülkemiz ile Libya arasında başlatılmış olumlu diyalogdan memnuniyet duymaktayız" sözleriyle siyasi ilişkilerdeki olumlu tablonun sektöre yansımalarını beklediklerini belirtti. Yenigün, Irak'ta da bir an önce istikrarın tesisi ile barış ekonomisi koşullarının devreye girmesini ve yeni projelerle ülkeye dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hedef: Yurtdışında 100 bin Türk işgücü istihdamı

Sektörün pazar çeşitliliğini artırdığı gelişme yolundaki ülkelerde finansman ihtiyacının önemli bir konu olduğunu vurgulayan TMB Başkanı Mithat Yenigün, Eximbank'ın sermaye artırımı ve yeni enstrümanlarının kıymetli olmasına karşın yetersiz kaldığını anlattı. Yeni çözümler için Eximbank yetkilileri ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Yenigün, ayrıca "Yurtdışında bankalarımız tarafından verilen teminat mektupları ve kontr-garantilerin kabulünde sıkıntılar yaşıyoruz. Sorunun üst düzey ikili temaslarda gündeme alınmasında fayda görüyoruz" dedi.

Gençlerin istihdamı açısından yurtdışında üstlenecekleri projelerde daha çok Türk işçisi istihdam etmeye kararlı olduklarını vurgulayan Mithat Yenigün, şöyle devam etti: "İşçi-işveren uyuşmazlıklarının çözümü sürecinde firmalarımızın maruz kaldıkları haksızlıkları giderecek mevzuat değişikliği ve maliyetleri düşürücü bazı tedbirlerin alınması ile 100 bin Türk işgücü istihdamını hedefliyoruz. İnşaat ve yatırım faaliyetleri için de bir nevi Orta Vadeli Programa ihtiyaç duyuyoruz. Yatırım ve ödenek programı yapılarak öngörülebilirliğin sağlanması, projelerin önceliklendirilmesi, ödeneklerin netleştirilmesi ve belli bir tamamlanma yüzdesine sahip projelerin bitirilerek bir an önce ekonomiye kazandırılması gibi konuların Hükümet nezdinde değerlendirilmesi yerinde olur. Ülkemizde yapı müteahhitliğinin tanımının yapılarak herkesin müteahhit olamayacağı bir sisteme geçiş yönünde atılan adımların devamını bekliyoruz."

Kaynak: Bültenler