Türk müteahhitler yurt dışında 6 ayda 6,5 milyar dolarlık iş üstlendi
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Türk müteahhitler yurt dışında 6 ayda 6,5 milyar dolarlık iş üstlendi

Türk müteahhitler yurt dışında 6 ayda 6,5 milyar dolarlık iş üstlendi
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Türk müteahhitler, bu yılın ilk 6 aylık döneminde yurt dışında 6,5 milyar dolarlık proje üstlendi.

Türk müteahhitler, bu yılın ilk 6 aylık döneminde yurt dışında 6,5 milyar dolarlık proje üstlendi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Temmuz 2021 İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nu yayımladı.

Raporda, Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk müteahhitlik firmalarının, 2021 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 33 ülkede 6,5 milyar dolar tutarında 100 proje üstlendiği belirtildi. Böylece yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde 1972'den bugüne üstlenilen proje tutarının 428 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Bu yılın altı ayında en fazla proje üstlenilen ilk beş ülkenin, Zambiya (1,3 milyar dolar), Slovenya (748 milyon dolar), Kazakistan (674 milyon dolar), Azerbaycan (543 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu (405 milyon dolar) olduğu belirtilen raporda, müteahhitlerin, yurt dışında yıllık 20 milyar dolar, orta vadede de 50 milyar doların üzerinde proje üstlenme hedefini koruduğu, bu kapsamda finansman temini ve nakit akışının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Sektörün rekabet gücünün korunması için dijitalleşme gündeminin gerisinde kalma lüksünün olmadığı bir süreçten geçildiğine işaret edilen raporda, bu alandaki gecikmenin telafisinin oldukça güç olacağı ifade edildi.

Maliyet artışlarına dikkatin çekildiği raporda, özellikle demir-çelik ve çimentoda öngörülemeyen yüksek artışların maliyet baskısını ağırlaştırdığının altı çizildi.

Geçen yıl başlayan konut fiyat artışının devam ettiğini aktarılan raporda, "Önümüzdeki sonbaharda faiz oranlarında düşüş gerçekleşse de bu kez konut talebi artışıyla fiyatlarda kayda değer düşüş beklentisi mevcut değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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Türk müteahhitler yurt dışında 6 ayda 6,5 milyar dolarlık iş üstlendi - Haberler Ekonomi
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