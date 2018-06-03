Türk Musikisi Korosu Konser Verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu konseri ve öncesinde çocuklar için düzenlenen çeşitli gösteriler, Kilis halkına unutulmaz anlar yaşattı.

Kilis Belediyesinin düzenlemiş olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu ve çocukları için düzenlenen çeşitli gösteriler, Kilis halkına unutulmaz anlar yaşattı.

Program çocuklara çeşitli gösterilerin yapılmasının ardından Türk Musikisi Korosunun dinletisi ile devam etti.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, gelen heyete çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Yardımcısı Özdemir,"Ramazan ayı içerisinde bizlere böyle güzel bir akşam yaşattıkları için Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden gelen Türk Musikisi Korosuna teşekkürlerimizi iletiyorum" diye konuştu. - KİLİS