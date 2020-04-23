Türk mühendislerden yüzde yüz yerli solunum robotu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türk mühendislerden yüzde yüz yerli solunum robotu - Haberler
Bahçeşehir Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel, Haber

Türk mühendislerden yüzde yüz yerli solunum robotu

Koronavirüs salgını akciğerleri olumsuz yönde etkiliyor ve hastalar solunum desteğine ihtiyaç duyabiliyor.

23.04.2020 11:11 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:12
Türk mühendislerden yüzde yüz yerli solunum robotu

Koronavirüs salgını akciğerleri olumsuz yönde etkiliyor ve hastalar solunum desteğine ihtiyaç duyabiliyor. Bundan hareketle Türkiye'de ilk vakanın ortaya çıktığı dönem çalışmalarına başlayan Türk mühendisler, yüzde yüz yerli 'Otomatik Suni Solunum Robotu' geliştirdi. Bahçeşehir Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ve BAU İnovasyon ve Danışmanlık A.Ş. ortaklığıyla hayata geçirilen 'BAUVENT-Otomatik Suni Solunum Robotu' projesinde geliştirilen prototiplerin laboratuvar test süreçleri tamamlandı. Prof. Dr. Nafiz Arıca, seri üretime geçmek için gerekli başvuruların yapıldığını söyleyerek, "BAUVENT, yoğun bakım ünitelerinin olmadığı, sahra bölgelerinde, ambulanslarda ve yoğun bakım ünitesi dışındaki hastane odalarında rahatlıkla kullanılabilecek" dedi

Koronavirüs salgınının Türkiye'de ortaya çıktığı ilk günden bu yana solunum cihazları da gündemde. Hastalığın akciğeri etkilemesi nedeniyle solunum desteği de ihtiyaç haline geliyor. 3 hafta önce çalışmalarına başlayan Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile BAU İnovasyon ve Danışmanlık A.Ş. 'BAUVENT-Otomatik Suni Solunum Robotu' projesini tamamladı. Yaklaşık 10 kişilik ekiple yüzde yüz yerli tasarlanan ve geliştirilen prototiplerin laboratuvar test süreçleri tamamlandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca, bu robot sayesinde steril Ambu torbası vasıtasıyla, hastaya hava-oksijen karışımının basınç sınırlamalı olarak gönderildiğini belirterek, "BAUVENT adını verdiğimiz bu cihazımız otomatik suni solunum robotu. Ülkemizde geliştirilen ventilatör cihazı çok kapsamlı yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş ve her türlü fonksiyona sahip bir ürün. Bizim geliştirdiğimiz ürün çok basit olan solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere çok kapsamlı geliştirilen arasında ana fonksiyonları yerine getirebilen bir ürün. Bu şu demek oksijen ile havayı istenilen oranda birleştirip istenilen basınç ve hacimde gerekli parametrelerin ölçülebildiği, test edilebildiği, test edilerek doğrulandığı bir sistem oldu" dedi.

2 PROTOTİP GELİŞTİRİLDİ SERİ ÜRETİM İÇİN İZİNLER BEKLENİYOR

BAUVENT adı verilen solunum robotunun, yoğun bakım ünitelerinin olmadığı, özellikle sahra bölgelerinde, ambulanslarda ve yoğun bakım ünitesi dışındaki hastane odalarında rahatlıkla kullanılacağını anlatan Prof. Dr. Nafiz Arıca, "Sağlık personelinin Ambu torbası ile yaptığı solunum fonksiyonunu otomatize etmiş oluyoruz ve aynı belirlenen oranda sürekliliğini sağlamış oluyoruz. Bu sayede sağlık personelinin salgın sürecinde enfekte olması engelleniyor. Tüm validasyon testlerinin bitirilmiş olduğu bir üründen bahsediyoruz. 3 haftada 2 prototip hazırladık. Bu 2 prototip sonrasındaki hedefimiz uluslararası standartlarda ve sağlık ürünlerinin üretilebilmesi için gerekli Uluslararası standartlara uygunluk (CE) izinlerinin, sertifikaların ve sonrasında Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması sürecimiz var. Bunun ardından da seri üretime geçebileceğiz.

SOLUNUM CİHAZI NASIL ÇALIŞIYOR?

Prof. Dr. Arıca, solunum cihazının çalışması hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Geliştirdiğimiz Ambu torbasının arkasından hastaya istenilen oranda oksijen veriliyor. Yine istenilen basınç ve hacimde belirlenen parametrelerle birlikte hastaya oksijen veriliyor. Prototipteki akciğer simülasyonu aynı bir insanın akciğerlerinin fonksiyonuna sahip. Burada verdiğimiz bu ölçüler bu cihazda hastaya hangi oranda verildiği doğrulanarak veriliyor. Yani hastaya vereceği riski en aza indirgemeye çalışıyoruz."

"HASTAYA OKSİJEN GİTMEDİĞİ ANDA ALARM VERİYOR"

Solunum robotunun geliştiren ekipte yer alan Bahçeşehir Üniversitesi doktora öğrencisi Kaan Alper ise "Hastanın genel durumunda bir sorun olduğu anda sistem uyarı veriyor. Sistemin böyle bir uyarı vermesi çok önemli. Özellikle hastanın ciğerine hava gitmiyorsa sağlık personelini uyaracak sistem bu tarz cihazlarda olmazsa olmaz. Yapılması gereken çalışmaların birçoğu tamamlandı. BAU Mütevelli Heyeti Başkanımız Enver Yücel'in desteğiyle ikinci cihazı da tamamlayacağız" ifadelerini kullandı

BAUVENT–Otomatik Suni Solunum Robotu, hastane pozitif ve negatif hava basıncı olmayan, yani ventilasyon cihazlarının kullanılamadığı yerlerde kullanılabilmesi ve bir ventilasyon cihazına göre çok daha düşük maliyete sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haberler
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı Haberler
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Haberler
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu...
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Bakan Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Haydar Baş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Aslı Enver Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Lionel Messi Loris Karius Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Donald Trump
Şu an buradasınız: Türk mühendislerden yüzde yüz yerli solunum robotu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 12:05:15. #1.15#
title