Türk mühendisler "Herküller"i uluslararası standartlara uygun sistemlerle donatıyor
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Türk mühendisler "Herküller"i uluslararası standartlara uygun sistemlerle donatıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterindeki en önemli nakliye uçakları arasında yer alan yaklaşık 60 yıllık C-130'lar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanan modernizasyon çalışmalarıyla yeni nesil teknolojiye kavuşturuluyor.

Türk mühendisler 'Herküller'i uluslararası standartlara uygun sistemlerle donatıyor
28.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:28

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterindeki en önemli nakliye uçakları arasında yer alan yaklaşık 60 yıllık C-130'lar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanan modernizasyon çalışmalarıyla yeni nesil teknolojiye kavuşturuluyor.

Dünya havacılık literatüründe "Herkül" olarak adlandırılan ve TSK tarafından uzun yıllar birçok görevde kullanılan C-130'lar, "Erciyes Modernizasyon" adı verilen "Aviyonik Modernizasyon Programı" ile son model teknolojiyle donatılıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde 19 adet bulunan C-130'lara, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanan modernizasyonla yeni sistemler kazandırılıyor.

Pilotların uçağı daha etkin ve güvenli şekilde uçurmasını sağlamak amacıyla yapılan modernizasyonda, Türk mühendis ve teknisyenlerinin imzası bulunuyor.

2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, "Erciyes Modernizasyon" ile yaklaşık 60 yıllık uçakları, son model teknolojiye kavuşturup yeni uçak alımlarının da önüne geçilmesini sağlayarak ülke ekonomisine çok ciddi katkıda bulunuyor.

Fabrika Seviyesi Bakım ve Tadilat Müdürü Hava Mühendis Yarbay Süleyman Erbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, C-130'ların Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan temel kargo uçaklarının başında geldiğini söyledi.

Önemli bir uçak bakım merkezi olduklarını vurgulayan Erbil, "Envanterimizde bulunan tüm C-130 uçakların depo seviyesi bakımları 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü sorumluluğundadır. Bu uçakların bakımları her 6 yılda bir bizim tesislerimizde yapılmaktadır. Bakımlar yaklaşık 120 iş gününde tamamlanmakta ancak uçağın durumuna göre 6 ay ila 1 yıl da sürebilmektedir." şeklinde konuştu.

"A400M'e yakın bir kabiliyet kazandırılmaktadır"

Erbil, uçağın üreticisi Lockheed Martin firmasının yetkili bakım merkezlerinden biri olduklarını ve dünyadaki 13 bakım merkezinin en başında geldiklerini ifade etti.

C-130'lara standart bakımlarının yanında modernizasyon da uygulandığını vurgulayan Erbil, şunları kaydetti:

"Erciyes Modernizasyon, uluslararası havacılık gereksinimleri olan tüm cihazları, tüm 'LRU'ları (elektronik ünite) kapsayan bir bakım şeklidir. Bu modernizasyon, uçağımıza sadece bir bakım değil, aynı zamanda uluslararası standartlarda yepyeni kabiliyetler kazandırmaktadır. Bu kabiliyet tamamen Türk mühendislerimizce yapılan, TUSAŞ tarafından tasarlanmış bir modernizasyon. Bu modernizasyon sırasında bakım da yapılmaktadır.

Söz konusu Erciyes Modernizasyonu'nda uçağa 17 kilometreye yakın yeni kablo döşenmektedir. Bunun yanı sıra yaklaşık 1 milyon satırın üzerinde yazılım yazılmış ve gerektiğinde ilave edilmektedir. Yaşlanan sınıfta olan uçaklarımıza, bakım onarım sayesinde envantere yeni giren A400M'e yakın bir kabiliyet kazandırılmaktadır."

Türk mühendisler 'Herküller'i uluslararası standartlara uygun sistemlerle donatıyor

Kaynak: AA

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