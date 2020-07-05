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Türk modası dijitalden pazarlanacak

Türkiye'ye 2019 yılında 27 milyar doların üzerinde döviz kazandıran Türk moda endüstrisi, pandemi döneminde dijital fuarlarla ihracattaki kan kaybının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Türk modası dijitalden pazarlanacak
05.07.2020 10:52 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:56

Türkiye'ye 2019 yılında 27 milyar doların üzerinde döviz kazandıran Türk moda endüstrisi, pandemi döneminde dijital fuarlarla ihracattaki kan kaybının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin ilk dijital fuarını 1-4 Haziran 2020 tarihlerinde Shoedex2020 Ayakkabı, Çanta ve Deri Aksesuarları Fuarıyla gerçekleştiren Türk Moda Endüstrisi, 15 Temmuz-14 Ağustos 2020 tarihlerinde Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarında ihracatını arttırmak için efor sarf edecek.

Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu (IAF), Sourcing Journal yayımları ve Türkiye'de bin 200'e yakın üyesi bulunan Foursource B2B dijital platformunun işbirliği ile gerçekleştirilecek Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarına, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyelerinin katılımını organize etmek için çalışma başlattı.

Fuara 120'den fazla ülkeden 15 bin satın almacının katılım sağlayacağı bilgisini veren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, pandemi sonrasında, fiziki fuarları uzun bir süre daha gerçekleştirmenin mümkün gözükmediğini, bu süreçte ihraç ürünlerini pazarlamada dijital fuarların olmazsa olmaz konumuna geldiğine dikkati çekti.

Pandemi dönemine Türk ihracatçılarının hızla uyum gösterdiğini dile getiren Sertbaş, "Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarını düzenleyen kurumların işbirliğinin oluşturduğu sinerji bu sürece dahil olma konusunda cesaretlendirdi. Bu işbirliği geniş bir veri bankası sağlıyor. Covid-19 sürecinde ilk aylarda konfeksiyon ürünlerine karşı bir talep düşüklüğü yaşandı. Zincir mağazalar kapandı. Haziran ayıyla birlikte dünya genelinde normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte mağazalar tekrar kapılarını açtı, alıcıların taleplerinde artışlar yaşanmaya başladı. İhracatçılarımızla, tedarikçilerimizi Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarında dijital ortamda buluşturacağız" dedi.

Hazır giyim ihracatında yüzler gülmeye başladı

Türkiye'nin Haziran ayındaki hazır giyim ihracatının yüzde 25'lik artışla 1 milyar 353 milyon dolara, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Haziran ayındaki ihracatının ise yüzde 29'luk artışla 104,2 milyon dolara çıktığı bilgisini veren EHKİB Başkanı Sertbaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya genelinde Mart-Nisan-Mayıs aylarında ötelenen talep, Haziran ayında realize oldu. Hazır giyim sektöründe yüzler gülmeye başladı. Bu toparlanmanın Temmuz ayında da devamını bekliyoruz. Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarı ihracatçı firmalarımıza yeni ihracat bağlantıları için fırsatlar sunacak."

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarına katılacak ilk 25 üyesi için katılım ücretine destek kararı da aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Manşet

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