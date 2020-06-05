'Türk Modası Benim' hareketi başladı
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'Türk Modası Benim' hareketi başladı

Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) üyesi firmalar tasarımlarını Trendyol platformundaki 'Türk Modası Benim' butiği üzerinden milyonlarca müşteriyle buluşturuyor.

'Türk Modası Benim' hareketi başladı
05.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:21

Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) üyesi firmalar tasarımlarını Trendyol platformundaki 'Türk Modası Benim' butiği üzerinden milyonlarca müşteriyle buluşturuyor.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, aralarında Tuvana Büyükçınar, Mehtap Elaidi, Özgür Masur, Özlem Kaya, Zeynep Tosun, Özlem Süer, Tanju Babacan gibi isimlerin yer aldığı Moda Tasarımcıları Derneği üyesi 40'dan fazla tasarımcıya platformunu açan Trendyol, tasarımcıların birbirinden farklı ve renkli koleksiyonlarını 'Türk Modası Benim' butiği üzerinden milyonlarca müşteri ile bir araya getiriyor.

MTD tasarımcılarını ilk defa toplu olarak tek bir platformda ulaşılır kılan bu işbirliği sayesinde bağımsız tasarımcıların pandemi döneminden en az seviyede etkilenerek çıkmaları sağlanacak.

Trendyol, hareket kapsamında tasarımcılar için komisyon oranını ve vadeleri de yeniden düzenledi. Teknoloji, pazarlama ve iletişim gücüyle de tasarımcıların yanında olan Trendyol, ek pazarlama bütçesi ayırarak genç tasarımcılar ve yeni yeteneklere de platformda ve dijitalde destek verecek.

Trendyol, ücretsiz olarak gerçekleştirdiği eğitimlerle tasarımcıların dijitalleşmesine de katkı sağlıyor. Bu kapsamda ürün listeleme, tedarik ve operasyon süreçleri, satış stratejileri ve müşteri memnuniyeti konularda online eğitim veren Trendyol, tasarımcıların bu konularla ilgili sorularını da gerçekleştirdiği canlı yayınlarda yanıtlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Pazarlama İletişimi Direktörü İrem Yılandil şunları aktardı:

"Trendyol olarak kurulduğumuz günden bu yana desteklediğimiz moda sektörünün en önemli oyuncuları, Türk moda tasarımcılarının yanındayız. Birlik olmaya en ihtiyaç duyulan bu dönemde, MTD ile başlattığımız 'Türk Modası Benim' hareketi ile moda sektörüne yön veren tasarımcılarımıza destek olmayı amaçlıyoruz. Dijitalleşmeyi merkez aldığımız diğer projelerimiz gibi bu hareketin de ülkemize önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Günümüzde marka devamlılığını sağlamak için geniş ve farklı kitlelere ulaşmak büyük önem taşıyor.

Biz de Türk Modası Benim hareketi ile tasarımcılar için bu süreci kolaylaştırıyor ve hızlandırıyoruz. Tasarımcılarımızın hak ettiği gücü bulması için teknolojik altyapımızı, pazarlama, finansman ve eğitim gücümüzü onlara sunuyoruz. Başlattığımız hareket ile bu zor bugünleri hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Dijitalleşmenin itici gücü Trendyol olarak herkesin dijitalleşmesi için var gücümüzle çalışmaya ve bilgi birikimimizi, deneyimimizi ülkemizle paylaşmaya devam edeceğiz."

Kovid-19 pandemisinin çoğu sektör gibi moda sektörü için de bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Moda Tasarımcıları Derneği Direktörü Banu Bölen ise, "Moda Tasarımcıları Derneği olarak Kovid-19 pandemisi sürecini en iyi şekilde atlatmak için proje ve çözüm üretmeye devam ediyoruz. Trendyol'un, başlattığımız 'Türk Modası Benim' hareketine inancı ve desteği tüm tasarımcılar adına çok önemli. İçinden geçtiğimiz bu dönemde dijitalin önemi bir kez daha ortaya çıktı diyebiliriz. Online alışverişe yönelen müşterilerin, bu alışkanlığını önümüzdeki dönemde de sürdüreceğine inanıyoruz. Bu noktada Trendyol gibi dev ve dijitalin 1 numarası diyebileceğimiz bu platformda yer almak Türk Modası ve Türk tasarımcısı için tartışılmaz bir ivme olacak. Trendyol üzerinden geniş kitlelere ulaşan tasarımcılar işlerini sürdürürken, sektörümüze ve ülke ekonomimize katkı sağlamaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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