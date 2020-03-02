Türk moda ve güzellik dünyasının gücü Londra'ya taşınıyor

02.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:02

İngilizce ve Türkçe dil tercihine göre meslek eğitimleri veren akademi, konuşulan ana dilin İngilizce olması ve Londra'da el sanatlarının çok pahalı olmasından dolayı kuaförlük, modelist, makyaj sanatçısı gibi nitelikli elemanların yetersizliği nedeniyle var olan açığı Türk bir eğitimci ailenin yeni nesil kuşakları olarak kapatma hedefinde.

Genç Girişimci Serkan Selamet konuyla ilgili olarak ' Eğitimci bir aile olarak 30 yılı aşkın bir süredir moda ve güzellik alanlarına profesyoneller yetiştiriyoruz. Türkiye'de yaptığımız ilklere baktığımızda artık bu işi uluslararası boyutta yapmaya karar verdik. Avrupa'da Amerika'da bu işler yapılıyor ama biz de Türkler olarak özellikle güzellik sektöründe çok ileriyiz. Bugün estetik ve güzellik merkezlerine dünyanın her ülkesinden insanlar ülkemize geliyor. İstanbul'daki şubemize kalıcı makyaj, güzellik uzmanı, moda tasarımı eğitimlerine Hollanda, Ortadoğu Ülkeleri, Kanada, Rusya, Azerbaycan gibi ülkelerden gelenler var. Bizim de hedefimiz anadil İngilizce olması ve oradaki sektörel açığı gördüğümüz için meslek eğitimlerimizle orada profesyoneller yetiştirmek. Türk Moda Tasarımcılarını, Güzellik Koçlarını seminer ve workshoplar için de oraya götürüp yabancı öğrencilerle buluşturmak ve onların adını duyurmak bizim için gurur verici' dedi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Londra Moda Haftası'nın bir defilesinde Solent Üniversite'sinin öğrencilerine modellere nasıl bir makyaj yapılması gerektiğini Key Artist olarak seçilen Sümeyye Selamet uygulamalı olarak anlattı. Altier Academy'nin kreatif direktörlüğünü üstlenen Sümeyye Selamet, iki kardeş olarak Londra'da yaptıkları girişimleri hakkında 'Ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Biz Türk kadınları olarak güzelliğe ve modaya olan farkındalığımız çok yüksek. Teknoloji çağındayız ve bu sektörlerde dünyada gerçekleşen son trendleri anında öğrenip hayatımızda uygulayabiliyoruz. Türkiye birçok alanda kendini globalde ispatladı ama özellikle kariyer sahibi yapma konusunda eğitimci olarak bu arenada yer alan çok az. Bizde bunu gördük yatırımlarımızı yaptık. Projelerimize de hız kesmeden devam edeceğiz' dedi.

Kaynak: Bültenler