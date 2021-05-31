Türk mobilya şirketi Etiyopya'da üretim tesisi kuruyor

ADDİS Türk mobilya şirketi, hızla gelişen inşaat sektörünün ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Etiyopya'da üretim tesisi kuruyor.

ADDİS Türk mobilya şirketi, hızla gelişen inşaat sektörünün ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Etiyopya'da üretim tesisi kuruyor.

HD Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Atik, AA muhabirine yaptığı açılamada, başkent Addis Ababa'nın dış mahallelerinden Gelan'da inşa edilen fabrikanın 2021 yılının sonunda üretime başlayacağını söyledi.

Etiyopya'da inşaat sektörünün yıllık yüzde 12 büyüme kaydettiğine işaret eden Atik, ülkenin her yerinde inşaat şirketi bulunduğunu ancak sektörün üretim eksikliğinden ötürü dünyanın farklı bölgelerinden her yıl 600 milyon dolarlık ithalat yaptığını belirtti.

Atik, Etiyopya'daki kaba inşaatların hızlı bittiğini ancak tefrişat malzemelerinin eksikliği sebebiyle binaların uzun süre tamamlanıp teslim edilemediğini dile getirdi.

Başkent Addis Ababa'da 18 katlı, Gondar şehrinde de 100 odalı oteli bitirmek için anlaşma imzaladıklarını söyleyen Atik, şirketin şu anda 100 kişi istihdam ettiğini, tesisin kurulmasıyla bu sayının 200'ü bulacağını kaydetti.

Atik, Türkiye'de şirketlerinin halihazırda Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Uganda ve Avrupa'daki müşterilerine hizmet sunduğunu ifade etti.

Etiyopya'da inşaat, turizm ve tekstil gibi farklı sektörlerde onlarca Türk şirketi hizmet veriyor. Türkiye'nin bu ülkeyle ikili ticaret hacmi son 2 yılda 200 milyon dolar artarak 650 milyon dolara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş